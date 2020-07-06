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Экспортная карта Беларуси увеличивается
06.07.2020 09:07 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЕсли три года назад в главных покупателях наших продуктов питания было 63 страны, то сейчас уже почти сотня. Об этом в
Основные задачи внутри страны - уменьшение количества убыточных сельхозорганизаций. Один из выходов - присоединение их к сильной переработке, другой - новые культуры для выращивания с учетом климата региона.
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Если три года назад в главных покупателях наших продуктов питания было 63 страны, то сейчас уже почти сотня. Об этом в "Главном эфире" заявил вице-премьер Александр...
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