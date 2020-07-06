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Экспортная карта Беларуси увеличивается

06.07.2020 09:07 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Если три года назад в главных покупателях наших продуктов питания было 63 страны, то сейчас уже почти сотня. Об этом в "Главном эфире" заявил вице-премьер Александр Субботин. В планах увеличить это число вдвое. Сейчас активно изучаем рынки, смотрим, на что будет осенью спрос и что мы можем предложить. Но самое важное - это не только прирост по объемам, а и новая стратегия внешних продаж, Чтобы предприятия решали, что и на какой рынок лучше предложить, постоянно держали руку на пульсе. 

Основные задачи внутри страны - уменьшение количества убыточных сельхозорганизаций. Один из выходов - присоединение их к сильной переработке, другой - новые культуры для выращивания с учетом климата региона.

 
 
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Если три года назад в главных покупателях наших продуктов питания было 63 страны, то сейчас уже почти сотня. Об этом в "Главном эфире" заявил вице-премьер Александр...
 
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