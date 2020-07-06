Онлайн-интенсив по SOFT SKILLS для юристов проведут в Беларуси

Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет онлайн-интенсив на тему «SOFT SKILLS в работе современного юриста» 28, 30 и 31 июля.

Soft skills (мягкие навыки) – социально-психологические навыки, которые необходимы юристу в его профессиональной деятельности. Успешный специалист должен уметь убеждать, быть командным игроком, эффективно использовать свое время, иметь управленческие навыки. Юристу особенно важно быть тактиком и стратегически мыслить, быть убедительным, уметь понимать чужие эмоции и контролировать свои во время переговоров, судебных разбирательств и публичных выступлений.

Быстро развить мягкие навыки вы сможете, посетив онлайн-интенсив «Soft skills в работе современного юриста». Вы узнаете:

- как успешно провести переговоры, обойдя манипуляции и уловки со стороны контрагента, чтобы ваши аргументы были приняты;

- о методе профайлинга – наборе техник, которые помогут распознать ложь и истинные намерения оппонента;

- об использовании legal design для составления структурированных и логичных процессуальных документов, договоров и пр.;

- об управлении проектами и взаимодействии с командой удаленно;

- о тактике подготовки к судебному процессу, алгоритмах процессуального поведения в случае умышленного затягивания дела противоположной стороной, подачи заведомо необоснованных ходатайств и других проявлений недобросовестного пользования процессуальными правами;

- о судебной риторике как компоненте профессионального образования юристов: подготовке динамичного и конструктивного выступления в суде, повышении убедительности аргументации и многом другом.

Кому стоит посетить интенсив: юристам, нацеленным на результат и желающим совершенствовать свои навыки, работающим или планирующим работать в сфере сопровождения и ведения судебных процессов, сопровождения заключения сделок компанией, подготовки процессуальных документов, договорной работы, осуществляющим руководство юридическим департаментом.

Спикеры:

Сергей Жук, заместитель генерального директора ИООО «ЭПАМ Системз» по правовым вопросам и Каролина Тимошенко, главный юрист ИООО «ЭПАМ Системз».

Спикер – Светлана Высоцкая, практический психолог, тренер-консультант, специалист HR, преподаватель, методист. С 2007 г. – разработчик психологических тестов, учебных программ. Как тренер-консультант подготовила и провела более 500 тренингов и семинаров по самой разнообразной тематике в области педагогики, психологии и менеджмента.

Спикер - Василий Пронь, директор Тренингового центра Квадратный апельсин, тренер-партнер Центра медиации и переговоров.

ЧТО ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК:

- участие в мероприятии онлайн;

- возможность задать вопрос спикеру и мгновенно получить ответ;

- доступ к видеозаписи мероприятия на 14 дней;

- электронный сертификат об участии;

- презентации спикеров;

+ Бонус

- аналитический материал по теме: «Soft skills для успеха консультанта в юридическом бизнесе»;

- видеолекцию «Круглый стол «Как мы ищем новых сотрудников» (участники Игорь Косякин, руководитель Департамента правовой и корпоративной работы АО «Концерн «Созвездие» (трехкратный обладатель звания «Лучшие юридические департаменты России» (РФ)), Татьяна Зенькевич, руководитель отдела юридической поддержки ООО «СТА Логистик» (победитель конкурса «Лучшие юридические департаменты Беларуси»), Екатерина Карпицкая, HR-менеджер REVERA.»), в которой эксперты расскажут, почему soft skills выходят на первый план при оценке соискателя и важны здесь и сейчас.