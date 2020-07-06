ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Биржевая яма начала работу на БУТБ. Теперь любой посетитель может понаблюдать, как совершаются сделки

06.07.2020 17:46 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В здании Белорусской универсальной товарной биржи, которое открылось после ремонта, начала работу так называемая биржевая яма - специальное место, где проводятся биржевые торги. Если раньше они проходили в отдельных кабинетах за закрытыми дверями, то сегодня любой посетитель может понаблюдать, как совершаются сделки и насколько профессионально маклеры выполняют свои обязанности. По мнению председателя правления, это увеличит уровень доверия к биржевой площадке как инструменту торговли. Отметим, Белорусская универсальная товарная биржа - одна из крупнейших в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В здании Белорусской универсальной товарной биржи, которое открылось после ремонта, начала работу так называемая биржевая яма - специальное место, где проводятся...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Вице-премьер Александр Субботин рассказал о новой стратегии внешних продаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика