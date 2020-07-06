Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Биржевая яма начала работу на БУТБ. Теперь любой посетитель может понаблюдать, как совершаются сделки В здании Белорусской универсальной товарной биржи, которое открылось после ремонта, начала работу так называемая биржевая яма - специальное место, где проводятся...

В здании Белорусской универсальной товарной биржи, которое открылось после ремонта, начала работу так называемая биржевая яма - специальное место, где проводятся биржевые торги. Если раньше они проходили в отдельных кабинетах за закрытыми дверями, то сегодня любой посетитель может понаблюдать, как совершаются сделки и насколько профессионально маклеры выполняют свои обязанности. По мнению председателя правления, это увеличит уровень доверия к биржевой площадке как инструменту торговли. Отметим, Белорусская универсальная товарная биржа - одна из крупнейших в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок.