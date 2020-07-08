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Органический рынок появится в ЕАЭС

08.07.2020 10:29 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Евразийском экономическом союзе может появиться единый рынок органической продукции. Эксперты разработают дорожную карту и представят для утверждения межправительственному совету. Принцип органического земледелия подразумевает удобрение земли, борьбу с вредителями только натуральными веществами и методами. Еще одно базовое условие - отказ от выращивания генетически модифицированных видов. Аналитики видят в едином рынке преимущества для евразийской агропромышленной отрасли. Только органический рынок России оценивается в 194 миллиона долларов. Всего же в мире почти 180 стран развивают органическое сельское хозяйство. В отрасли занято более двух миллионов производителей. В этом году мировой рынок «органики» может достигнуть 143 миллиардов евро. 

 
 
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В Евразийском экономическом союзе может появиться единый рынок органической продукции. Эксперты разработают дорожную карту и представят для утверждения...
 
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