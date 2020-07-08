|
Курсы валют на 8 июля
08.07.2020 10:29 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПереходим к актуальным курсам валют. Рубль снизился к доллару. Курс на сегодня – 2 рубля 44 копейки. По отношению к евро нацвалюта немного потеряла позиции. В итоге - 2 рубля 75 копеек. Российский рубль незначительно подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 38 копеек стоят 100 российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переходим к актуальным курсам валют. Рубль снизился к доллару. Курс на сегодня – 2 рубля 44 копейки. По отношению к евро нацвалюта немного потеряла позиции. В итоге...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)