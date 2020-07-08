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Цепкало обратился в прокуратуру из-за «лжесвидетельств» застройщика Игдеджи

08.07.2020 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало обратился в прокуратуру по поводу, как он считает, лжесвидетельств Седата Игдеджи в его адрес. Об этом Цепкало заявил во время своего стрима.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы направили уже документы в прокуратуру по всем фактам и лжесвидетельствам, которые он [Седат Игдеджи] выносит на общую публику, — заявил Валерий Цепкало во время своего стрима.

Цепкало в очередной раз опроверг, что бизнесмен строил для него дом, и рассказал, что тот выполнил лишь часть работ, к тому же с нарушением их качества, что потом стало предметом судебного разбирательства.

— Насколько я знаю, он очень много людей обманул, у него только по двум компаниям существует около 200 различных судебных исков, то есть, насколько я понимаю, это то количество людей только по двум компаниям, которых он обманул, — сказал Цепкало. — Что касается дома — здесь абсолютные инсинуации, не строил он никакой мой дом, ничего такого и близко не было. Он зашел в парк [ПВТ], выиграв один тендер, строить предложил по самой низкой цене, когда мы строили инкубатор, комиссией был выбран генподрядчиком. Естественно, как и двадцать предыдущих объектов, он его не построил, но мы этого тогда еще не знали, это была его последующая практика. Тогда этот вопрос обсуждался у вице-премьера Калинина, который курировал строительство, вопрос рассматривал и премьер-министр Мясникович, он требовал, чтобы он [Седат Игдеджи] завершил строительство, но ничего он не завершил. Он тогда еще с высокомерием наплевал на всех и бросил это. Ничего он не строил, все вранье.

Экс-глава ПВТ также призвал всех, «кого обманул бизнесмен, кто пострадал от его действий», присылать документы, подтверждающие противоправность его действий, в штаб политика для последующей передачи в Генпрокуратуру и СМИ.

Напомним, 29 июня стало известно, что МВД Беларуси проводит проверку по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи об имевших место фактах «противоправной деятельности Валерия Цепкало». В письменном комментарии, разосланном по СМИ, Игдеджи утверждал, что его заявление не связано с политикой и он просто хочет «вернуть свои деньги».

 
 
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С конца июня МВД Беларуси проводит проверку по заявлению бизнесмена Седата Игдеджи об имевших место фактах «противоправной деятельности Валерия Цепкало».
 
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