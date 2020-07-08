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Что за 500 млн долларов, которые Лукашенко собрался занять у Сбербанка России
08.07.2020 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Беларуси ведут переговоры со Сбербанком России по выделению кредита в объеме 500 млн долларов. Мы попытались выяснить, что это за ресурсы.
Александр Лукашенко впервые заявил о полумиллиардном кредите от российского Сбербанка 19 июня в ходе
По словам Лукашенко, БПС-Сбербанк, принадлежащий Сбербанку РФ, активно финансирует продажи белорусской техники (БелАЗов, тракторов) в Россию.
«У нас с [главой Сбербанка Германом] Грефом состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему — выгодно, мы согласимся, возьмем. Это человек, который не политикой занимается, а непосредственно своими делами. Почему мы должны давить банк Грефа?» — сказал президент, слова которого
3 июля Герман Греф вместе с Александром Лукашенко
После встречи в эфире телеканала
«Пока нечего раскрывать. Банки никогда не раскрывают детали обсуждения со своим клиентом. Клиенты любят приватность», — сказал Греф корреспонденту ОНТ перед встречей с Лукашенко.
Пресс-служба БПС-Сбербанка отказалась TUT.BY комментировать ход переговоров по кредиту.
В Министерстве финансов Беларуси опровергли информацию о том, что ведомство ведет переговоры со Сбербанком о выдаче кредита на 500 млн долларов. «Мы не подтверждаем данную информацию», — сказали TUT.BY в пресс-службе Минфина.
Источники в банковской сфере сказали TUT.BY, что «отсутствие в переговорах Минфина может говорить о том, что обсуждение находится еще на самой ранней стадии, либо же речь идет о кредите крупным предприятиям, которым не нужны гарантии правительства».
Известно, что Сбербанк РФ выдавал кредиты таким гигантам белорусской промышленности, как МТЗ, БелАЗ, МАЗ, «Беларуськалий», нефтеперерабатывающие заводы.
Сбербанк РФ после покупки Белпромстройбанка в 2009 году выделил под белорусские проекты значительные ресурсы. По данным правительства Беларуси на 2018 год, в белорусской экономике
Однако не все из проектов, которые кредитовал Сбербанк, оказались успешными. Осенью 2016 года топ-менеджеры Сбербанка оценили долю проблемных активов в белорусской «дочке» БПС-Сбербанка в районе 25%. В основном их сформировал корпоративный сектор. В последующем ситуация улучшилась. Однако ряд проектов до сих пор еще не начал приносить доход. Например, два долгостроя в Минске —
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Лукашенко впервые заявил о полумиллиардном кредите от российского Сбербанка 19 июня в ходе совещания по поддержке предприятий реального сектора экономики со...
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