Что за 500 млн долларов, которые Лукашенко собрался занять у Сбербанка России

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси ведут переговоры со Сбербанком России по выделению кредита в объеме 500 млн долларов. Мы попытались выяснить, что это за ресурсы.



Александр Лукашенко и Герман Греф. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко впервые заявил о полумиллиардном кредите от российского Сбербанка 19 июня в ходе совещания по поддержке предприятий реального сектора экономики со стороны банковской системы. Мероприятие проходило на фоне решения белорусских властей перевести счета госпредприятий в государственные банки.

По словам Лукашенко, БПС-Сбербанк, принадлежащий Сбербанку РФ, активно финансирует продажи белорусской техники (БелАЗов, тракторов) в Россию.

«У нас с [главой Сбербанка Германом] Грефом состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему — выгодно, мы согласимся, возьмем. Это человек, который не политикой занимается, а непосредственно своими делами. Почему мы должны давить банк Грефа?» — сказал президент, слова которого цитирует его пресс-служба.

3 июля Герман Греф вместе с Александром Лукашенко открыли в Минске фонтан, который российский госбанк подарил городу на День независимости. До этого в ходе встречи президент Беларуси предложил Сбербанку РФ участвовать в финансировании ряда крупных инвестпроектов. «Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов», — сказал Лукашенко,

После встречи в эфире телеканала ОНТ , со ссылкой на собственную информацию, прозвучало, что Беларусь обсуждает со Сбербанком РФ кредит на сумму 0,5 млрд долларов.

«Пока нечего раскрывать. Банки никогда не раскрывают детали обсуждения со своим клиентом. Клиенты любят приватность», — сказал Греф корреспонденту ОНТ перед встречей с Лукашенко.

Пресс-служба БПС-Сбербанка отказалась TUT.BY комментировать ход переговоров по кредиту.

В Министерстве финансов Беларуси опровергли информацию о том, что ведомство ведет переговоры со Сбербанком о выдаче кредита на 500 млн долларов. «Мы не подтверждаем данную информацию», — сказали TUT.BY в пресс-службе Минфина.

Источники в банковской сфере сказали TUT.BY, что «отсутствие в переговорах Минфина может говорить о том, что обсуждение находится еще на самой ранней стадии, либо же речь идет о кредите крупным предприятиям, которым не нужны гарантии правительства».

Известно, что Сбербанк РФ выдавал кредиты таким гигантам белорусской промышленности, как МТЗ, БелАЗ, МАЗ, «Беларуськалий», нефтеперерабатывающие заводы.

Сбербанк РФ после покупки Белпромстройбанка в 2009 году выделил под белорусские проекты значительные ресурсы. По данным правительства Беларуси на 2018 год, в белорусской экономике работало порядка 3,8 млрд долларов ресурсов, предоставленных по разным каналам группой Сбербанк.

Однако не все из проектов, которые кредитовал Сбербанк, оказались успешными. Осенью 2016 года топ-менеджеры Сбербанка оценили долю проблемных активов в белорусской «дочке» БПС-Сбербанка в районе 25%. В основном их сформировал корпоративный сектор. В последующем ситуация улучшилась. Однако ряд проектов до сих пор еще не начал приносить доход. Например, два долгостроя в Минске — комплекс возле цирка и гостиничный комплекс «Хайят» .