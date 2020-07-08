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Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче

08.07.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Национальный Банк Республики Беларусь провел мониторинг условий банковского кредитования. Исследование показало – на фоне растущего спроса ужесточаются условия получения кредитов. Тенденция продолжится до конца года.

Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче

В исследовании приняли участие руководители 24 банков. Цель – отразить изменения в условиях кредитования за I квартал 2020 года, а также дать прогноз на IIи IIIкварталы текущего года. Исследование показало, что ужесточение условий продолжится:

— Согласно расчетам индекса ”net percentage“, в I квартале 2020 г. условия кредитования ужесточились как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. В II квартале 2020 г. и в меньшей степени в III квартале 2020 г. участники опроса прогнозируют дальнейшее ужесточение условий кредитования в иностранной валюте и в белорусских рублях, — отмечают в Нацбанке.

Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче
nbrb.by

В I квартале 2020 г. руководителями банков отмечают ужесточение условий кредитования в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей. Согласно прогнозу, II квартал 2020 г. характеризуется дальнейшим ужесточением условий кредитования представителей всех категорий кредитополучателей. В III квартале 2020 г. прогнозируется снижение уровня ужесточения условий кредитования физических лиц, а также смягчение условий для представителей малого и среднего бизнеса. Для представителей крупного бизнеса условия кредитования не изменятся.

Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче
nbrb.by

Исследование Нацбанка показало, что в первом квартале 2020 года кредитование недвижимости сократилось на 2 825 договоров, или на 20,9 % в сравнении с четвертым кварталом 2019 года. Количество договоров на потребительские нужды уменьшилось на 27,4%.

— Влияние на ужесточение условий кредитования в I квартале 2020 г. оказало ухудшение таких параметров, как уровень процентной ставки для всех категорий кредитополучателей, максимальные размер кредита для представителей бизнеса и максимальный срок кредитования для физических лиц на потребительские нужды и представителей крупного бизнеса, — отмечается в документе.

Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче
nbrb.by
Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче
nbrb.by
Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче
nbrb.by

Отметим, что в рамках мониторинга условий банковского кредитования банками представлялись сведения о количестве обращений физических лиц по проблемным вопросам предоставления и обслуживания кредитов. В I квартале 2020 г. банками зафиксировано 1 364 таких обращений, что больше на 2,6 % по сравнению с прошлым кварталом.

Источник: nbrb.by

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Теги: Минск
 
 
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Национальный Банк Республики Беларусь провел мониторинг условий банковского кредитования. Исследование показало – на фоне растущего спроса ужесточаются...
 
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