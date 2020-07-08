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Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче
08.07.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Национальный Банк Республики Беларусь провел мониторинг условий банковского кредитования. Исследование показало – на фоне растущего спроса ужесточаются условия получения кредитов. Тенденция продолжится до конца года.
В исследовании приняли участие руководители 24 банков. Цель – отразить изменения в условиях кредитования за I квартал 2020 года, а также дать прогноз на IIи IIIкварталы текущего года. Исследование показало, что ужесточение условий продолжится:
— Согласно расчетам индекса ”net percentage“, в I квартале 2020 г. условия кредитования ужесточились как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. В II квартале 2020 г. и в меньшей степени в III квартале 2020 г. участники опроса прогнозируют дальнейшее ужесточение условий кредитования в иностранной валюте и в белорусских рублях, — отмечают в Нацбанке.
В I квартале 2020 г. руководителями банков отмечают ужесточение условий кредитования в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей. Согласно прогнозу, II квартал 2020 г. характеризуется дальнейшим ужесточением условий кредитования представителей всех категорий кредитополучателей. В III квартале 2020 г. прогнозируется снижение уровня ужесточения условий кредитования физических лиц, а также смягчение условий для представителей малого и среднего бизнеса. Для представителей крупного бизнеса условия кредитования не изменятся.
Исследование Нацбанка показало, что в первом квартале 2020 года кредитование недвижимости сократилось на 2 825 договоров, или на 20,9 % в сравнении с четвертым кварталом 2019 года. Количество договоров на потребительские нужды уменьшилось на 27,4%.
— Влияние на ужесточение условий кредитования в I квартале 2020 г. оказало ухудшение таких параметров, как уровень процентной ставки для всех категорий кредитополучателей, максимальные размер кредита для представителей бизнеса и максимальный срок кредитования для физических лиц на потребительские нужды и представителей крупного бизнеса, — отмечается в документе.
Отметим, что в рамках мониторинга условий банковского кредитования банками представлялись сведения о количестве обращений физических лиц по проблемным вопросам предоставления и обслуживания кредитов. В I квартале 2020 г. банками зафиксировано 1 364 таких обращений, что больше на 2,6 % по сравнению с прошлым кварталом.
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Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче
Национальный Банк Республики Беларусь провел мониторинг условий банковского кредитования. Исследование показало – на фоне растущего спроса ужесточаются...
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