Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче

В исследовании приняли участие руководители 24 банков. Цель – отразить изменения в условиях кредитования за I квартал 2020 года, а также дать прогноз на IIи IIIкварталы текущего года. Исследование показало, что ужесточение условий продолжится:

— Согласно расчетам индекса ”net percentage“, в I квартале 2020 г. условия кредитования ужесточились как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. В II квартале 2020 г. и в меньшей степени в III квартале 2020 г. участники опроса прогнозируют дальнейшее ужесточение условий кредитования в иностранной валюте и в белорусских рублях, — отмечают в Нацбанке.