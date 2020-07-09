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В КУСХП «Зарубы» в этом году с первого укоса получат фуража почти в 1,5 раза больше прошлогоднего

09.07.2020 — Новости Экономики | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

В КУСХП «Зарубы» в этом году с первого укоса получат фуража почти в 1,5 раза больше прошлогоднего

Ходом заготовки кормов руководитель хозяйства Андрей Сычёв доволен. Уже заложили порядка 3,5 тысяч тонн сенажа — на 500 тонн больше, чем за весь прошлогодний первый укос. Еще добавится около тысячи тонн. Справиться с этим ответственным и во многом предопределяющим этапом в сельхозпредприятии планируют уже к концу недели. Ну а пока с «одинаково измерительной силой» кормозаготовительная кампания интересует и одновременно волнует все звенья сельскохозяйственной отрасли — агрономов хозяйств, специалистов животноводческой сферы и многих других. Ведь прямая зависимость протекающих процессов видна невооруженным глазом: высококачественные и питательные корма влияют на получение достойных привесов крупного рогатого скота и на увеличение надоев молока, а это, в свою очередь, и опре­деляет эффективность работы той самой животноводческой отрасли.

— В этом году урожайность на отдельных участках доходит до 150 ц/га на круг. В среднем она — 115 ц/га, — отмечает ведущий агроном-агрохимик сельхозпредприятия Марина Белоусова. — Заготовка кормов ведется строго в соответствии с технологиями. Порядка тысячи тонн в этом году положим в стрейч-пленку. Да, здесь уборка трав производится в оптимальные фазы их развития, а сроки закладки сенажной массы в траншеи не нарушаются. При этом качество фуража постоянно отслеживают специалисты.

Ходом косовицы доволен и механизатор Руслан Алиев, который 11-й сезон — за баранкой кормозаготовительного комбайна.

— Позже начали из-за погоды, но теперь все наверстываем, — говорит аграрий. — Травостой отличный, как и настрой на работу. Порой делаем  двойной прокос — большая масса нынче.

В хозяйстве на подходе — второй укос люцерны. Эта культура, по словам ведущего агронома-агрохимика, дает до 4 урожаев в год. Впервые в КУСХП «Зарубы» посеяли пайзу.

— Это перспективная кормовая культура, которая формирует высокий урожай зеленой массы и семян, — констатирует Андрей Сычёв. — Учитывая то, что пайзу можно высевать в несколько сроков, а период сбора — от начала выбрасывания метелок до молочно-восковой спелости, то срок использования ее составляет от середины июля до наступления осенних заморозков.  Если не подведет погода, хозяй­ству удастся создать полуторагодовой запас травяных кормов. А будут корма — будут надои и привесы.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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  Ходом заготовки кормов руководитель хозяйства Андрей Сычёв доволен. Уже заложили порядка 3,5 тысяч тонн сенажа — на 500 тонн
 
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