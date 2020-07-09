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Новое хранилище на 3 000 тонн льнотресты
09.07.2020 09:07 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДубровенские льноводы завершили строительство нового хранилища. Под крышу, которая надежно укроет вырощенный урожай от дождя и снега, осенью положат 3 000 тонн льнотресты. Ежегодно крупнейшее предприятие по выработке льноволокна в стране - Дубровенский льнозавод - перерабатывает 12 000 тонн сырья. При этом имеющиеся хранилища вмещали не больше 8 000 тонн. Остальное льноволокно от непогоды в межсезонье спасали под брезентом. Новое хранилище построили за счет собственных средств и кредитных ресурсов.
Анатолий Босенков, директор Дубровенского льнозавода: "Весь старый льнозавод мы задействовали. Делаем там углубленную переработку. А это лента чесаная, материал текстильный делаем, ватин делаем. Это берут в Россию. Лента чесаная - это Латвия и Румыния. Вот это нам и позволяет иметь дополнительную выручку, дополнительную прибыль".
Лен дубровенские льноводы возделывают на площади свыше 2 000 гектаров. В этом году на полях появились новинки от белорусских селекционеров - сорта "талер" и "рубин".
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Дубровенские льноводы завершили строительство нового хранилища. Под крышу, которая надежно укроет вырощенный урожай от дождя и снега, осенью положат 3 000 тонн...
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