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Барьер устранен. Россия сняла ограничения на белорусскую говядину

09.07.2020 08:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россельхознадзор с 9 июля отменил временные ограничения на поставки в Россию говядины, произведенной некоторыми белорусскими предприятиями, а с 6 июля возобновлено перемещение говядины из Беларуси через территорию России, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Решения приняты по итогам двусторонних переговоров Беларуси и России.

«Таким образом, мы считаем устраненным барьер, связанный с ограничениями поставок и перемещения говядины, произведенной некоторыми белорусскими предприятиями, в Россию и через территорию Российской Федерации», — заявил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Ранее Коллегия ЕЭК уведомила Россию о необходимости исполнения права Союза. По итогам мониторинга, проведенного Департаментом функционирования внутреннего рынка ЕЭК, было выявлено, что Россельхознадзор приостановил поставки в Россию и перемещение через ее территорию в страны ЕАЭС говядины нескольких белорусских производителей.

По мнению Гегама Варданяна, оперативное реагирование по устранению барьеров способствует развитию экономик стран Союза.

Напомним, проблемы с поставками в Россию говядины из Беларуси возникали не раз, и в 2017 году, когда был ограничен экспорт из Минской области, и в 2019 году, когда весной Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, в том числе из Беларуси.

По итогам года экспорт говядины в Россию упал на 40% до 222,4 млн долларов.

 
 
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Россельхознадзор с 9 июля отменил временные ограничения на поставки в Россию говядины, произведенной некоторыми белорусскими предприятиями, а с 6 июля...
 
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