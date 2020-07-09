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Первый стенд с белорусской молочной продукцией открылся в Токио

09.07.2020 10:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Первый стенд с белорусской молочной продукцией открылся в Токио в одной из крупнейших торговых сетей. Пока там представлены две белорусские торговые марки. За несколько лет экспортеры нашей молочки прошли колоссальный путь по вхождению на премиальный японский рынок. Как работают молочные предприятия на экспорт и на какие перспективные рынки нацелены? Об этом - Ксения Лебедева. 

70 % беловежских сыров отправляется на экспорт в страны ЕАЭС, остальное делят страны дальнего зарубежья включая Америку и Японию. Имеются все сертификаты качества, включая халяль.

Андрей один из тех, кто предложил оптимизировать некоторые участки работы. Благодаря инициативе и заинтересованности получил повышение. И сегодня является одним из перспективных сотрудников.

Предприятие имеет свое хозяйство. К животным там особое отношение и музыкальный подход.  

Содержится 812 голов, до музыкального сопровождения корова давала 20 литров молока, теперь - 27.

 
 
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Первый стенд с белорусской молочной продукцией открылся в Токио в одной из крупнейших торговых сетей. Пока там представлены две белорусские торговые марки. За...
 
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