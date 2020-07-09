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Курсы валют

09.07.2020 10:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Расскажем о курсах валют. Рубль укрепился к доллару. Курс на сегодня - 2 рубля 43 копейки. По отношению к евро нацвалюта незначительно укрепилась. В итоге – 2 рубля 75 копеек. Российский рубль подорожал. Курс на сегодня  - 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Расскажем о курсах валют. Рубль укрепился к доллару. Курс на сегодня - 2 рубля 43 копейки. По отношению к евро нацвалюта незначительно укрепилась. В итоге – 2 рубля 75...
 
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