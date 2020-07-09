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Суд закрыл заседание по жалобе Тихановского о помещении его в карцер

09.07.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Московского района Минска проходит заседание по жалобе Сергея Тихановского на постановление начальника СИЗО № 1 о применении мер взыскания — помещении в карцер. Заседание, которое еще накануне было открытым, утром 10 июля объявили закрытым и не пустили ни представителей СМИ, ни друзей Тихановского, пришедшего его поддержать. В зал заседания пустили лишь Светлану Тихановскую, адвокатов Виктора и Наталью Мацкевич и представителей СИЗО № 1.


На заседание, помимо супруги блогера, адвокатов и представителей СИЗО № 1 никого не пустили.

Жалобу на помещение в карцер в суд Московского района, в прокуратуру города и Управление департамента об исполнении наказаний по Минску и Минской области Сергей Тихановский подал 22 июня. О том, что заседание закрытое, адвокаты и супруга блогера Светлана Тихановская узнали лишь утром перед заседанием. Один из адвокатов Наталья Мацкевич пояснила, что основанием для закрытия суда по гражданскому делу может стать то, что там изучаются материалы под грифом «секретно», личное дело заключенного может быть признано таковым.


Светлана Тихановская и адвокат Наталья Мацкевич.

— Но пока мы не знаем оснований для закрытия процесса, суд должен в начале заседания их озвучить, — сказала Мацкевич.

Светлана Тихановская перед началом заседания сказала, что тоже не знает, на каком основании закрыли суд, но надеется, что увидит супруга по видеотрансляции из СИЗО.

Напомним, 13 июня Сергея Тихановского поместили в карцер в СИЗО № 1. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Светлана Тихановская заявила, что крайне обеспокоена данной ситуацией, и попросила всех поддержать ее супруга. Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказывал, что к блогеру применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: со слов Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.

После выхода из карцера, как стало известно 9 июля адвокату блогера Виктору Мацкевичу, заключенные в его прежней камере отказались с ним находиться, поскольку в СИЗО прошла ложная информация о его якобы так называемом «низком социальном статусе». Блогеру было сказано, что он это должен опровергнуть, а именно, чтобы кто-то из преступного мира извне подтвердил, что это не так.

Адвокат блогера заявил, что любые измышления подобного рода являются неправдой. Он также считает, что эта ложная информация может серьезно навредить Тихановскому и ставит его в уязвимое положение. Мацкевич информировал начальника СИЗО о ситуации и просил урегулировать ее. Адвокат также заявил, что к преступному миру никто обращаться не собирается.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый раз на семь дней в карцер Тихановского поместили за нарушение режима. Продлили нахождение в карцере когда он уже находился в карцере, за плохую уборку...
 
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