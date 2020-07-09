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Суд закрыл заседание по жалобе Тихановского о помещении его в карцер
09.07.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Московского района Минска проходит заседание по жалобе Сергея Тихановского на постановление начальника СИЗО № 1 о применении мер взыскания — помещении в карцер. Заседание, которое еще накануне было открытым, утром 10 июля объявили закрытым и не пустили ни представителей СМИ, ни друзей Тихановского, пришедшего его поддержать. В зал заседания пустили лишь Светлану Тихановскую, адвокатов Виктора и Наталью Мацкевич и представителей СИЗО № 1.
Жалобу на помещение в карцер в суд Московского района, в прокуратуру города и Управление департамента об исполнении наказаний по Минску и Минской области Сергей Тихановский
— Но пока мы не знаем оснований для закрытия процесса, суд должен в начале заседания их озвучить, — сказала Мацкевич.
Светлана Тихановская перед началом заседания сказала, что тоже не знает, на каком основании закрыли суд, но надеется, что увидит супруга по видеотрансляции из СИЗО.
Напомним, 13 июня Сергея Тихановского
После выхода из карцера, как стало известно 9 июля адвокату блогера
Адвокат блогера заявил, что любые измышления подобного рода являются неправдой. Он также считает, что эта ложная информация может серьезно навредить Тихановскому и ставит его в уязвимое положение. Мацкевич информировал начальника СИЗО о ситуации и просил урегулировать ее. Адвокат также заявил, что к преступному миру никто обращаться не собирается.
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