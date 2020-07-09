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Науседа: Если Минск будет преследовать оппонентов, Вильнюс откажется от углубленного сотрудничества

09.07.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва может отказаться от углубленных отношений с Беларусью, если руководство страны будет стремиться сохранить власть нарушая права человека и преследуя оппонентов, заявил литовский президент Гитанас Науседа, пишет LRT.


Фото: пресс-служба президента Литвы

Науседа подчеркнул, что после того, как он стал президентом, решение Литвы возобновить диалог с Беларусью соответствует и изменениям политики США, а также Евросоюза в отношении этой страны. Но Литва использует в отношении Беларуси избирательную политику, проводя «красные линии» — например, в вопросах защиты прав человека и безопасности БелАЭС.

— Мы пытаемся помочь Беларуси в создании большей независимости, суверенитету, если они на самом деле искренне стремятся к этому. Я думаю, что такая политика имеет смысл, но для этого нужно одно — эти «красные линии» не должны пересекаться, — сказал Науседа.

— Если окажется, что белорусские власти пытаются сохранить свой мандат любыми средствами, в том числе игнорируя права человека, открыто преследуя политических оппонентов под различными предлогами, то нам придется заявить, что для нас это неприемлемо. И у нас нет ни морального, ни иного прав углублять отношения с таким государством, — отметил Науседа.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. За последние недели в СИЗО МВД и КГБ оказались несколько десятков человек, которые проходят обвиняемыми по уголовным делам. Одни так или иначе связаны с Виктором Бабарико и проходят по так называемому делу Белгазпромбанка. Правоохранители вменяют им «экономические статьи». Вторые — с блогером Тихановским и инициативной группой его жены. Этих людей держат за решеткой в основном по «хулиганской статье»: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Кроме того, за участие в мирных акциях, согласно данным правозащитников, еще до регистрации кандидатов — с 6 мая по 1 июля — по стране были задержаны 680 человек.

 
 
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