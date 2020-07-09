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По делу «Белгазпромбанка». Силовики задержали бывшего директора ДФР, который стал банкиром
09.07.2020 13:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В рамках «дела Белгазпромбанка» задержан бывший директор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Анатолий Громович. Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе КГК.
«Да, задержан. В рамках расследования уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка», — сказали в КГК.
Бывший заместитель начальника Управления КГБ по Брестской области Анатолий Громович возглавил ДФР в январе 2002 года. Произошло это вскоре после того, как бывший Государственный комитет финансовых расследований потерял свою самостоятельность и путем преобразования в департамент вошел в состав Комитета госконтроля.
Громович возглавлял финансовую милицию до ноября 2006 года. В январе 2009 года его задержали. Слушание дела началось в мае 2010 года, заседания проводились в закрытом формате. К уголовной ответственности были привлечены 36 человек, большинство из которых являлись должностными лицами таможни «Западный Буг» и Управления КГБ по Брестской области. Все они, по
15 ноября 2011 года Белорусский военный суд
В 2012 году Громович
Задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ
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15 июня Национальный банк
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