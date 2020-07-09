На активиста Сергея Спарыша завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В отношении активиста и пресс-секретаря «Народной грамады» Сергея Спарыша возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК («Организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»), сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Сергей Спарыш. Фото Владимира Гридина (RFE/RL)

Сергей Спарыш был задержан 25 июня. Сотрудники в штатском забрали мужчину из его квартиры. Тогда его забрали отбывать 15 суток, которые он ранее получил за возложение цветов на Военном кладбище 8 мая.

Сейчас активист находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. Правозащитники сообщают, что его дело связано с инцидентом на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно 29 мая.

По данным правозащитников, уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК Беларуси. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш.

«Дело Тихановского»

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех часов ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.