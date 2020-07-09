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На активиста Сергея Спарыша завели уголовное дело
09.07.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении активиста и пресс-секретаря «Народной грамады» Сергея Спарыша возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК («Организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»),
Сергей Спарыш был задержан 25 июня. Сотрудники в штатском забрали мужчину из его квартиры. Тогда его забрали отбывать 15 суток, которые он ранее получил за возложение цветов на Военном кладбище 8 мая.
Сейчас активист находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. Правозащитники сообщают, что его дело связано с инцидентом на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Гродно 29 мая.
По данным правозащитников, уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК Беларуси. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш.
«Дело Тихановского»
Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
Белорусские правозащитники
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В отношении активиста и пресс-секретаря «Народной грамады» Сергея Спарыша возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК («Организация или активное участие в действиях,...
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