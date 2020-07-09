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«Ради спасения местного бизнеса». Польский миллионер собрался продать банк в Беларуси
09.07.2020 15:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польский Getin Holding начал переговоры о возможной продаже белорусского «Идея Банка». Информация об этом размещена на
Getin Holding сообщил о получении двух предложений о продаже акций «Идея Банка». Польская компания не сообщила, от кого поступили эти предложения. Известно лишь, что потенциальным покупателям разрешено провести комплексную проверку банка, после чего будут определены условия сделки.
О следующих этапах переговоров Getin Holding, которому принадлежит почти 100% «Идея Банка», обещает информировать посредством текущих отчетов.
На 1 июня 2020 года чистая прибыль «Идея Банка» составила 1,675 млн рублей.
Getin Holding приобрел белорусский «Сомбелбанк» в 2008 году. Потом переименовал его в «Идея Банк». В 2013 году под крыло поляков
Впервые информация о том, что Getin Holding, который контролирует гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки, рассматривает возможность продажи белорусского банка,
В итоге в июне 2020 года стало известно, что сделка по продаже украинского «Идея Банка»
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Getin Holding сообщил о получении двух предложений о продаже акций «Идея Банка».
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