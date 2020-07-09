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В Солигорске установили солнечные часы

09.07.2020 16:22 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Узнать время по солнцу. Необычные солнечные часы появились на территории костела святого Франциска в Солигорске. Идея принадлежит настоятелю. Сама конструкция часов состоит из камней, эпоксидной смолы и нержавейки. Посредине находится гномон, от которого падает тень - она и показывает время. Также с помощью выемки на гномоне можно определить самый длинный и самый короткий день в году.
На часах также изображены координаты и герб Солигорска. Новый арт-объект доступен всем жителям города и  особенно школьникам - с помощью солнечных часов изучение теорем по геометрии проходит интереснее.

 
 
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Узнать время по солнцу. Необычные солнечные часы появились на территории костела святого Франциска в Солигорске. Идея принадлежит настоятелю. Сама конструкция...
 
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