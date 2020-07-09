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Два фигуранта дела Тихановского вышли на свободу

09.07.2020 19:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг, 9 июля, на свободу вышли политзаключенные Василий Бобровский и Владимир Наумик. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Как сообщают правозащитники, Бобровский и Наумик выпущены под подписку о невыезде. Они остаются обвиняемыми по делу по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

(Дополняется)

 
 
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В четверг, 9 июля, на свободу вышли политзаключенные Василий Бобровский и Владимир Наумик. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».
 
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