Два фигуранта дела Тихановского вышли на свободу

Источник материала: Tut.by

В четверг, 9 июля, на свободу вышли политзаключенные Василий Бобровский и Владимир Наумик. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Как сообщают правозащитники, Бобровский и Наумик выпущены под подписку о невыезде. Они остаются обвиняемыми по делу по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

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