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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии Минской области приступили к уборке зерна Сейчас убирают озимый ячмень. Освоили уже более 40% площадей - а это почти две тысячи гектаров. Общий намолот - более 11 тысяч тонн. Средняя урожайность культуры в...

Сейчас убирают озимый ячмень. Освоили уже более 40% площадей - а это почти две тысячи гектаров. Общий намолот - более 11 тысяч тонн. Средняя урожайность культуры в центральном регионе самая высокая по стране - это около 57 центнеров с гектара.Как получить такой результат - узнала