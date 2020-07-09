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Аграрии Минской области приступили к уборке зерна
09.07.2020 18:42 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСейчас убирают озимый ячмень. Освоили уже более 40% площадей - а это почти две тысячи гектаров. Общий намолот - более 11 тысяч тонн. Средняя урожайность культуры в центральном регионе самая высокая по стране - это около 57 центнеров с гектара.
Как получить такой результат - узнала Елена Витко (видео).
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Сейчас убирают озимый ячмень. Освоили уже более 40% площадей - а это почти две тысячи гектаров. Общий намолот - более 11 тысяч тонн. Средняя урожайность культуры в...
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