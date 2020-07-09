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Владимир Андрейченко посетил ОАО "СветлогорскХимволокно"
09.07.2020 20:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСветлогорскХимволокно" наладит выпуск новой продукции из нетканых материалов с более высокой степенью защиты от вирусов, а также модифицирует имеющуюся. Об этом заявило руководство предприятия на встрече с Владимиром Андрейченко. Председатель Палаты представителей посетил производство и провел встречу с сотрудниками, ответив на их вопросы. Они касались мер поддержки реального сектора экономики и ценообразования.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Люди интересуются, будут ли и дальше обеспечены работой и благодарят за то, что сохранено предприятие. Люди задают вопросы, чтобы ориентироваться в будущем. Вот сегодня был вопрос по ценам, по обеспечению продовольствием. Важно, наверное, услышать от первых лиц государства, какая ситуация. И для нас, законодателей, очень важно иметь вот такую информацию с мест. Потому что мы ее используем потом в нашей законотворческой работе".
Руководитель Палаты представителей похвалил предприятие за поиск новых ниш в непростое для экономики время, отметив, что 75 % "СветлогорскХимволокна" изготавливается на экспорт, а само производство - источник работы для 4-х тысяч человек.
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СветлогорскХимволокно" наладит выпуск новой продукции из нетканых материалов с более высокой степенью защиты от вирусов, а также модифицирует имеющуюся. Об этом...
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