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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Андрейченко посетил ОАО "СветлогорскХимволокно" СветлогорскХимволокно" наладит выпуск новой продукции из нетканых материалов с более высокой степенью защиты от вирусов, а также модифицирует имеющуюся. Об этом...

СветлогорскХимволокно" наладит выпуск новой продукции из нетканых материалов с более высокой степенью защиты от вирусов, а также модифицирует имеющуюся. Об этом заявило руководство предприятия на встрече с Владимиром Андрейченко. Председатель Палаты представителей посетил производство и провел встречу с сотрудниками, ответив на их вопросы. Они касались мер поддержки реального сектора экономики и ценообразования.Руководитель Палаты представителей похвалил предприятие за поиск новых ниш в непростое для экономики время, отметив, что 75 % "СветлогорскХимволокна" изготавливается на экспорт, а само производство - источник работы для 4-х тысяч человек.