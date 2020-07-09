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Журналист БТ опубликовал «свежую социологию» от ОАЦ: рейтинг Лукашенко 76%
09.07.2020 20:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Присутствоваший на встрече с президентом политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев опубликовал на свой странице в Facebook «свежую социологию» от Оперативно-аналитического центра. Как утверждается в документе, рейтинг президента сейчас составляет 76%.
Как пишет Кривошеев, разговор с президентом был откровенным. Что касается цифры 3%, то по распоряжению Лукашенко журналистам и политологам был выдан «документ, реально описывающий ситуацию в Беларуси. В том варианте, в котором его получает пока только Первый».
— Публикую этот анализ без купюр. Впервые в своей 20-ти летней карьере делюсь документом под номером 1, без снятого грифа «СЕКРЕТНО». Да будет ко мне снисходителен Валерий Павлович, — написал Кривошеев.
Как следует из документа, документ был подготовлен по поручению Лукашенко. В выборке участвовали 21 тысяча человек.
«В марте рейтинг главы государства стал резко падать и составлял 60%. При этом в Минске он традиционно был ниже еще на 8 процентов», — говорится в документе.
Аналитики пишут, что виной тому недовольство мерами, которые принимали во время пандемии («несмотря на их в целом высокую эффективность»), недостаточность информирования об опасности ситуации и занижение, по мнению граждан, статистики по заболевшим. Повлияли на настроение, указывается в аналитической записке, и общемировое ухудшение соиально-экономического положения.
Однако «по мере выравнивания ситуации», а также благодаря приглашению экспертов ВОЗ, открытости системы здравоохранения и еще ряду причин рейтинг власти «стал постепенно восстанавливаться».
«По оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников, к концу июня 2020 года уровень доверия Главе государства достиг 76 процентов», — говорится в документе.
Там указывается, что на 5−7% он выше в Витебской, Могилевской, Минской и Гомельской областях. И традиционно ниже — в Минске и в Брестской и Гродненской областях.
Что касается рейтинга независимых кандидатов, то, по данным ОАЦ, после того как глава КГК Тертель озвучил послам США и ЕС «истинные причины задержания» Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, «как у международного сообщества, так и многих обычных граждан возникла уверенность в наличии доказательной базы по предъявленным им обвинениям».
По заключению ОАЦ, рейтинг всех альтернативных претендентов «в совокупности составляет в настоящее время около 16 процентов».
В документе также указывается, что финансирование штабов Бабарико и Тихановской снизилось, а Цепкало «радикально» ухудшил свои условия, не добрав подписи.
Дмитриев, Черечень и Канопацкая, по мнению провластных экспертов, идут на выборы, «исключительно для повышения собственной узнаваемости в качестве политических деятелей»
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Как утверждается в документе, рейтинг президента сейчас составляет 76%.
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