Журналист БТ опубликовал «свежую социологию» от ОАЦ: рейтинг Лукашенко 76%

Источник материала: Tut.by

Присутствоваший на встрече с президентом политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев опубликовал на свой странице в Facebook «свежую социологию» от Оперативно-аналитического центра. Как утверждается в документе, рейтинг президента сейчас составляет 76%.

Как пишет Кривошеев, разговор с президентом был откровенным. Что касается цифры 3%, то по распоряжению Лукашенко журналистам и политологам был выдан «документ, реально описывающий ситуацию в Беларуси. В том варианте, в котором его получает пока только Первый».

— Публикую этот анализ без купюр. Впервые в своей 20-ти летней карьере делюсь документом под номером 1, без снятого грифа «СЕКРЕТНО». Да будет ко мне снисходителен Валерий Павлович, — написал Кривошеев.

Как следует из документа, документ был подготовлен по поручению Лукашенко. В выборке участвовали 21 тысяча человек.

«В марте рейтинг главы государства стал резко падать и составлял 60%. При этом в Минске он традиционно был ниже еще на 8 процентов», — говорится в документе.

Аналитики пишут, что виной тому недовольство мерами, которые принимали во время пандемии («несмотря на их в целом высокую эффективность»), недостаточность информирования об опасности ситуации и занижение, по мнению граждан, статистики по заболевшим. Повлияли на настроение, указывается в аналитической записке, и общемировое ухудшение соиально-экономического положения.

Однако «по мере выравнивания ситуации», а также благодаря приглашению экспертов ВОЗ, открытости системы здравоохранения и еще ряду причин рейтинг власти «стал постепенно восстанавливаться».

«По оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников, к концу июня 2020 года уровень доверия Главе государства достиг 76 процентов», — говорится в документе.

Там указывается, что на 5−7% он выше в Витебской, Могилевской, Минской и Гомельской областях. И традиционно ниже — в Минске и в Брестской и Гродненской областях.

Что касается рейтинга независимых кандидатов, то, по данным ОАЦ, после того как глава КГК Тертель озвучил послам США и ЕС «истинные причины задержания» Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, «как у международного сообщества, так и многих обычных граждан возникла уверенность в наличии доказательной базы по предъявленным им обвинениям».

По заключению ОАЦ, рейтинг всех альтернативных претендентов «в совокупности составляет в настоящее время около 16 процентов».

В документе также указывается, что финансирование штабов Бабарико и Тихановской снизилось, а Цепкало «радикально» ухудшил свои условия, не добрав подписи.

Дмитриев, Черечень и Канопацкая, по мнению провластных экспертов, идут на выборы, «исключительно для повышения собственной узнаваемости в качестве политических деятелей»