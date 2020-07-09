Спецрасследование: ОНТ показал кадры очной ставки Виктора Бабарико с подчиненными

Источник материала: Tut.by

Телеканал ОНТ показал спецрасследование, посвященное так называемому делу Белгазпромбанка. Как прозвучало в эфире, дело претендует стать одним из самых громких. Банк стал инструментом для обогащения его руководства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Классическая схема — откаты, фирмы для отмывания денег, офшорная юрисдикция. И это в одном из крупнейших финансовых учреждений страны», — презентовали ведущие спецрепортаж.

В эфире также прозвучало, что задержаны более 20 человек, в том числе Виктор Бабарико, «фигуранты активно сотрудничают со следствием».

Начинается репортаж кадрами очной ставки Виктора Бабарико и исполняющего обязанности председателя правления Белгазпромбанка Кирилла Бадея.

Бадей называет компании (в том числе «ПриватЛизинг», «Правовой диалог» и «Системы обработки») и фамилии людей от которых получал наличные деньги — от 250 тысяч до 300 тысяч в год.

— Данные денежные средства я не пересчитывал, передавал Виктору Дмитриевичу. И в этот или на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который причитался мне, — рассказывает Бадей.

Во время рассказа Кирилла Бадея несколько раз показывают Виктора бабарико.

— Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам, — продолжает Бадей и называет фамилии конкретных людей. также он добавляет, что занимался всем этим по указанию Виктора Бабарико.

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