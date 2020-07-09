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Лукашенко: Постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было

10.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изменения в стране должны начинаться не с майдана, а с Конституции. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями государственных СМИ, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и «памяркоўнасць» — все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения, — обратился Лукашенко к присутствующим.

Он также заявил, что «надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна».

— Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было, — заверил президент.

Лукашенко отметил, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Главной задачей в этих условиях он назвал сохранение независимости.

— Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что суверенитет и независимость не продаются.

— Вчера-позавчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов (главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. — Прим. TUT.BY) говорит: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену, — отметил Лукашенко. — Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология.

— Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются! И надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут, — добавил он.

 
 
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Изменения в стране должны начинаться не с майдана, а с Конституции. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями государственных СМИ.
 
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