«Оказалось, что сестра тоже имеет право на квартиру». Три истории о том, как внимательность риэлтера спасла чьи-то деньги

В Минске довольно распространены случаи, когда одариваемый не спешит оформлять собственность, путая «завещание» и «дарение». В итоге, о договоре дарения так и не вступивший в права собственник вспоминает только тогда, когда даритель умирает. Далее человек бежит в БТИ, оформляет право собственности и, как правило, скрывает факт смерти дарителя (у регистратора по его инструкциям нет причин для отказа), продает квартиру и… спустя время узнает, что сделка оспаривается в суде другими родственниками. Все дело в том, что он стал собственником уже после смерти дарителя, а это – существенное нарушение законодательства. Такой договор считается ничтожным и юридической силы не имеет: после смерти собственника в силу вступают законы наследования.

Если одариваемый - единственный наследник, то проблем обычно не возникает. Если же есть другие претенденты на жилплощадь, суд признает первую сделку ничтожной и возвращает все в первоначальное состояние, дабы родственники разделили квартиру согласно принципам наследования.

Совсем недавно к нам обратился мужчина, у которого умерла мать. Он получил однокомнатную квартиру по договору дарения и сразу же решил с ней расстаться. О том, что он оформил собственность на себя только после смерти матери, мужчина не сообщил.

После того как мы нашли на квартиру покупателя, мы в его интересах начали проверять лицевые счета и другие документы, из которых увидели, что мать продавца была собственником жилья до дня своей смерти. Получается, что договор дарения уже недействителен. Более того, мы узнали, что у мужчины есть сестра, которая из-за просроченного договора дарения может законно претендовать на наследство.

В итоге, в интересах всех участников сделки мы прервали переговоры и расторгли договор с мужчиной. Молодому человеку разъяснили, что ему сначала придется уладить все споры с сестрой, по суду отменять регистрацию и только потом думать о продаже квартиры.

Если бы покупатель приобретал подобную квартиру без агентства, он мог бы остаться и без денег, и без собственности. Ведь если бы сестра продавца по суду признала сделку ничтожной, то квартира бы вернулась в собственность семьи (родственники продолжили бы делить ее между собой), а покупатель, скорее всего, еще долго довольствовался небольшими денежными переводами от несостоявшегося продавца.