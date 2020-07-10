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Техосмотр отвяжут от уплаты дорожного сбора в ближайшее время
10.07.2020 08:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТехосмотр отвяжут от уплаты дорожного сбора. Как отметил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, нормативные документы уже готовы, решение будет принято в ближайшее время. Напомним, о подготовке данного указа Президента говорили еще в феврале текущего года. Тогда в Минфине уточнили, что "планируется иная система контроля. И рассматриваются варианты, когда будет техническая готовность к ее введению. Кроме того, будут установлены более справедливые и приемлемые для населения механизмы уплаты".
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Техосмотр отвяжут от уплаты дорожного сбора. Как отметил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, нормативные документы уже готовы, решение будет...
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