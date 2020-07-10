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Адвокат Бабарико о «спецрасследовании» ОНТ: Раз кино появилось, то грош цена сценарию
10.07.2020 07:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокат Виктора Бабарико у себя в
— А по концовке [дня] людям показали кино, о котором еще сложат песни. Рецепт кино прост: подписки о неразглашении (взятые с защиты, что затрудняет опровержение), монтаж (ведь есть столько неудобных для кино моментов), закадровый текст (призванный устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать).
Рассказать пару предложений текста под видео — одно, доказать достаточность этих слов в суде — другое. Особенно когда есть чем их оспорить. Состязательность и публичность — непростые условия, их не каждый актер выдержит, а уж помещенный в СИЗО обыватель — тем более. Поэтому репетиции начались масштабно. Удивляет только низкопробность. Точно скажу одно: когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды. Раз кино появилось, то грош цена сценарию. А вообще мы рады этому «взвешенному» шагу авторов, потому что теперь все выглядит еще более абсурдно и появился большой простор для ответа, который не заставит себя ждать, — заявил Дмитрий Лаевский.
Напомним, 9 июля на ОНТ вышло
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Защита Бабарико готовит большой ответ на фильм ОНТ.
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