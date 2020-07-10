ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Адвокат Бабарико о «спецрасследовании» ОНТ: Раз кино появилось, то грош цена сценарию

10.07.2020 07:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Адвокат Виктора Бабарико у себя в Facebook отреагировал на «спецрасследование» ОНТ, посвященное так называемому делу Белгазпромбанка. Он считает, что появившийся фильм говорит об отсутствии достаточных доказательств по делу.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— А по концовке [дня] людям показали кино, о котором еще сложат песни. Рецепт кино прост: подписки о неразглашении (взятые с защиты, что затрудняет опровержение), монтаж (ведь есть столько неудобных для кино моментов), закадровый текст (призванный устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать).

Рассказать пару предложений текста под видео — одно, доказать достаточность этих слов в суде — другое. Особенно когда есть чем их оспорить. Состязательность и публичность — непростые условия, их не каждый актер выдержит, а уж помещенный в СИЗО обыватель — тем более. Поэтому репетиции начались масштабно. Удивляет только низкопробность. Точно скажу одно: когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды. Раз кино появилось, то грош цена сценарию. А вообще мы рады этому «взвешенному» шагу авторов, потому что теперь все выглядит еще более абсурдно и появился большой простор для ответа, который не заставит себя ждать, — заявил Дмитрий Лаевский.

Напомним, 9 июля на ОНТ вышло «спецрасследование» с кадрами очной ставки Виктора Бабарико с подчиненными. В фильме прозвучало, что задержаны более 20 человек, «фигуранты активно сотрудничают со следствием».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко рассказал, зачем Макрон ввел карантин и есть ли в мире у Беларуси «свои»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика