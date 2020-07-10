Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти США планируют ввести новые санкции против Китая При этом пока не говорится, о каких конкретно мерах идет речь. Ранее Белый дом грозил Китаю отзывом особого статуса Гонконга в отношениях с Вашингтоном, а также...

При этом пока не говорится, о каких конкретно мерах идет речь. Ранее Белый дом грозил Китаю отзывом особого статуса Гонконга в отношениях с Вашингтоном, а также предпринять меры против некоторых китайских приложений, в числе которых TikTok и WeChat. Тем временем КНР отметила, что китайско-американские отношения столкнулись с самым серьезным вызовом со времен их установления. И что власти США видят в ней конкурента и даже врага. Однако Китай не может и не способен превратиться в еще одни Штаты, а его путь успешного развития не представляет угрозы Западу.