Экономисты посчитали, сколько белорусов живет за чертой бедности

Источник материала: Tut.by

Восстановление экономического роста после 2016 года положительно сказалось на благосостоянии населения. На протяжении трех лет снижалось число людей, живущих в бедности. Однако за чертой бедности все еще находится каждый пятый житель страны, следует из исследования BEROC.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Научный сотрудник BEROC Олег Мазоль изучил уровень благосостояния населения и выявил, что в 2019 году уровень абсолютной бедности в Беларуси снизился на 2,4 процентных пункта — с 23,9% до 21,5% от общей численности населения. Годом ранее число малообеспеченных сократилось на 6,6 процентных пункта.

Больше всего за прошлый год количество бедных уменьшилось в Минской и Гродненской областях, с 25,4% до 17,8% и c 23,1% до 17% соответственно. Живущих в условиях бедности стало больше в столице, 13,1% против 8,6% в 2018-м. В Витебской области также был прирост с 25,0% до 27%. Но лидером по этому показателю остается Могилевская область, где малоимущих 31%.

Полученные исследовательским центром данные отличаются от официальной статистики, согласно которой количество малообеспеченных в Беларуси в 2019 году составляло 5%. Такая разница связана с различиями в методологии исследований, BEROC использовал метод расчетов, рекомендуемый Всемирным банком, основанной на расчете абсолютной линии бедности с использованием метода оценки затрат на удовлетворение базовых потребностей. Белстат относит к малообеспеченным людей, располагающих ресурсами меньше бюджета прожиточного минимума.

Уменьшение количества бедных людей в стране связано с восстановлением экономики после рецессии 2015−2016 годов. Но глубина абсолютной бедности (4,8%) указывает на то, что текущий экономический кризис грозит резким увеличением доли бедного населения в основном за счет наиболее уязвимых групп. Таковыми в исследовании названы многодетные семьи, несовершеннолетние и жители сельской местности.

Основная причина бедности на селе — это ограниченные возможности трудоустройства и уровень оплаты труда в среднем на 20% более низкий, чем в городе. Автор исследования подчеркивает, что последствия экономических спадов больше всего сказываются на многодетных семьях, которые потом долго восстанавливают уровень благосостояния, а с увеличением количества детей в семье усиливается риск бедности. С учетом высокого уровня глубины бедности преодолеть экономически сложный 2020 год и его последствия без поддержки государства эта группа не способна.



Абсолютная бедность и ВВП на душу населения. Источник: исследование BEROC

Государственная политика перераспределения доходов оказывает слабое влияние на риск бедности в Беларуси, отмечает автор исследования. Усиление риска бедности при увеличении количества детей в семье указывает на ее низкую эффективность.

— Неадекватное определение целевых групп не только оставляет многих нуждающихся без помощи государства, но также ведет к снижению стимулов работать и возлагает значительное финансовое бремя на государство, — обозначает Олег Мазоль.

Повысить эффективность социальной политики способно усиление целевой поддержки наиболее уязвимых категорий. Также экономист видит возможности в оптимизации господдержки сельхозпроизводителей для сохранения занятости жителей села и роста их доходов.

Удерживать уровень бедности в целом по стране способны меры поддержки спроса на рынке труда и реализация целевых программ в регионах с более высоким и растущим показателем бедности. В то же время попытки стимулировать спрос через монетарные инструменты приведут к ускорению инфляции, что снизит покупательную способность населения и будет способствовать росту бедности.