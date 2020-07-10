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Травы второго укоса убрали с 70 процентов площадей Минской области

10.07.2020 16:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Жатва и заготовка кормов продолжается в Минской области. Травы второго укоса убрали с 70 процентов площадей. Всего заготовлено более 2 с половиной миллионов тонн сенажа. Вместе с этим аграрии убирают озимый ячмень - обработали половину площадей. Урожайность культуры хорошая - 59 центнеров с гектара - это лучший показатель по стране.

Приблизительно в конце следующей неделе на полях Минской области поспеет озимый рапс. Массовая же уборка зерновых начнется со второй половины июля.

 
 
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Жатва и заготовка кормов продолжается в Минской области. Травы второго укоса убрали с 70 процентов площадей. Всего заготовлено более 2 с половиной миллионов тонн...
 
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