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Травы второго укоса убрали с 70 процентов площадей Минской области
10.07.2020 16:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЖатва и заготовка кормов продолжается в Минской области. Травы второго укоса убрали с 70 процентов площадей. Всего заготовлено более 2 с половиной миллионов тонн сенажа. Вместе с этим аграрии убирают озимый ячмень - обработали половину площадей. Урожайность культуры хорошая - 59 центнеров с гектара - это лучший показатель по стране.
Приблизительно в конце следующей неделе на полях Минской области поспеет озимый рапс. Массовая же уборка зерновых начнется со второй половины июля.
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Жатва и заготовка кормов продолжается в Минской области. Травы второго укоса убрали с 70 процентов площадей. Всего заготовлено более 2 с половиной миллионов тонн...
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