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Лекарственное импортозамещение. В Логойске развивается кластер фармацевтической промышленности

10.07.2020 16:21 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Столичные города-спутники развивают промышленный потенциал. В Фаниполе новый цех запускает производитель электротранспорта "Штадлер-Минск". В 12 километрах от столицы появится и новый завод по выпуску спецтехники, в частности, бульдозеров. 

А в Логойске создают кластер фармацевтической промышленности. Это три предприятия. И каждое выпускает импортозамещающую продукцию. Ежегодно компании регистрируют более 15 новых лекарств. И направлены на то, чтобы наполнить рынок противовирусными и другими препаратами до начала простудного сезона.

Павел Куксо, заместитель директора фармацевтического предприятия: "У нас планируется буквально в июле-августе выпуск трех новых позиций. Мы открываем новый цех жидких лекарственных форм. То есть это будет "Цетиризин" в каплях. Дальше в течение года у нас будет еще два кардиологических препарата. То есть мы являемся важной частью импортозамещения на фармацевтическом рынке РБ".

Фармпредприятие в Логойске в перспективе разработает 35 разных медпрепаратов.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные города-спутники развивают промышленный потенциал. В Фаниполе новый цех запускает производитель электротранспорта "Штадлер-Минск". В 12 километрах от...
 
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