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Уборочная в Беларуси набирает темп. Аграрии осваивают поля озимого ячменя

11.07.2020 11:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Убрали уже 70 % площадей. Общий намолот - 68 000 тонн. Урожайность культуры хорошая: в среднем по стране она дает 55 центнеров с гектара. Убрать золото с полей нужно быстро и без потерь - это вопрос продовольственной безопасности. Кстати, некоторые хозяйства взялись за озимый рапс. Массовая же уборка зерновых в стране начнется во второй половине июля.

Сергей Примаченко, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома: "Практически с озимым ячменем мы уборку завершаем. Уже более 50 % убрано. У нас площадь незначительная - около 5 000 гектаров было. Радует сегодня пока урожайность - сегодня это 59 центнеров с гектара. Также мы понимаем, что не за горами будущий урожай - уже 2021 года. Проводится массовая подготовка полей под сев озимого рапса".

Вместе с этим в Беларуси продолжается заготовка кормов. Травы второго укоса убрали с половины площадей. Всего аграрии заготовили почти десять миллионов тонн сенажа.

 
 
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Убрали уже 70 % площадей. Общий намолот - 68 000 тонн. Урожайность культуры хорошая: в среднем по стране она дает 55 центнеров с гектара. Убрать золото с полей нужно быстро...
 
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