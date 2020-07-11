Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уборочная в Беларуси набирает темп. Аграрии осваивают поля озимого ячменя Убрали уже 70 % площадей. Общий намолот - 68 000 тонн. Урожайность культуры хорошая: в среднем по стране она дает 55 центнеров с гектара. Убрать золото с полей нужно быстро...

Убрали уже 70 % площадей. Общий намолот - 68 000 тонн. Урожайность культуры хорошая: в среднем по стране она дает 55 центнеров с гектара. Убрать золото с полей нужно быстро и без потерь - это вопрос продовольственной безопасности. Кстати, некоторые хозяйства взялись за озимый рапс. Массовая же уборка зерновых в стране начнется во второй половине июля.Вместе с этим в Беларуси продолжается заготовка кормов. Травы второго укоса убрали с половины площадей. Всего аграрии заготовили почти десять миллионов тонн сенажа.