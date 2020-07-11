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ЦИК ответил на жалобу штаба Бабарико по забракованным подписям
11.07.2020 17:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Штаб Виктора Бабарико получил ответ из ЦИК на свою жалобу по поводу проверки почти 200 тысяч подписей, которые не были приняты.
— Разъясняем, что Избирательный кодекс Республики Беларусь не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей в подписных листах и ознакомления с материалами проверки подписных листов в территориальных комиссиях, — говорится в документе, подписанном главой ЦИК Лидией Ермошиной.
В штабе сообщили, что не согласны с ЦИК, и подали необходимую жалобу в суд Московского района Минска.
Напомним, ранее Центризбирком ответил на многочисленные обращения граждан с требованием объяснить, почему их голос за альтернативного кандидата не был учтен.
Штаб Бабарико подал в ЦИК 365 тысяч подписей. Из них забраковали почти 200 тысяч подписей.
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Штаб Виктора Бабарико получил ответ из ЦИК на свою жалобу по поводу проверки почти 200 тысяч подписей, которые не были приняты.
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