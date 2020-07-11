ЦИК ответил на жалобу штаба Бабарико по забракованным подписям

Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико получил ответ из ЦИК на свою жалобу по поводу проверки почти 200 тысяч подписей, которые не были приняты. Документ размещен в официальном телеграм-канале штаба.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Разъясняем, что Избирательный кодекс Республики Беларусь не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей в подписных листах и ознакомления с материалами проверки подписных листов в территориальных комиссиях, — говорится в документе, подписанном главой ЦИК Лидией Ермошиной.

В штабе сообщили, что не согласны с ЦИК, и подали необходимую жалобу в суд Московского района Минска.

Напомним, ранее Центризбирком ответил на многочисленные обращения граждан с требованием объяснить, почему их голос за альтернативного кандидата не был учтен.

В комиссии заявили, что «не имеется правовых оснований для удовлетворения обращений избирателей с просьбой учесть их подпись в тех случаях, когда территориальной комиссией не были учтены все подписи избирателей в поддержку выдвижения определенного кандидата по какому-либо району, городу, району в городе, например как это было с подписями избирателей по Московскому и Фрунзенскому районам Минска в поддержку выдвижения Виктора Бабарико».

Штаб Бабарико подал в ЦИК 365 тысяч подписей. Из них забраковали почти 200 тысяч подписей.