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Лесхозы Брестской области начали разрабатывать участки после бури
12.07.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Предварительно, на 180 га территорий Кобринского опытного, Брестского и Малоритского лесхозов нужно провести сплошные санитарные рубки, еще примерно на 400 га — выборочные. Лесная охрана оперативно занялась отводами и приступила к разработке ветровально-буреломных лесосек.
В частности, работники Малоритского лесхоза трудятся вблизи агрогородка Великорита. По сосняку, которому более 40 лет, ураган прошелся будто косой. Его последствия сейчас устраняют около 20 человек. Разработка лесосек ведется не только ручным, но и механизированным способом, задействованы харвестеры.
Заготовленную древесину сразу же отвозят на склады. Затем ее отгрузят потребителям (например, Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату) либо отправят на переработку.
К слову, лесная охрана помогает устранять последствия урагана и местным жителям. «Помогали в расчистке дорог. Также примем участие в субботнике, который организует Великоритский сельсовет. Будем распиливать упавшие деревья», — рассказал Василий Петручик.
Наибольший урон причинен хвойным лесам. Сильный ветер сломал их стволы, из-за этого будет меньший выход деловой древесины. Более устойчивыми оказались лиственные — дуб, береза, ольха. Такие деревья вывернуты с корнем.
После окончания заготовительных работ лесосеки будут подготовлены для посадки новых лесов. Уже следующей весной там проведут лесовосстановление.
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