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«Тры чарапахі» в Лондоне и флаги у Европарламента. В мире прошли акции солидарности с белорусами

12.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Акции солидарности с белорусами продолжают проходить по всему миру. В субботу «Тры чарапахі» пели на Трафальгарской площади, а бело-красно-белые флаги можно было увидеть у Европарламента в Брюсселе, в итальянском городе Реджо-Эмилия, а также за океаном в Сан-Франциско, Вашингтоне и Филадельфии.



Акция солидарности в Брюсселе.

В городе Реджо-Эмилия (Италия).



В Лондоне акция проходила на Трафальгарской площади.




Акции 11 июля прошли и в нескольких городах США.




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Акции солидарности с белорусами продолжают проходить по всему миру. В субботу «Тпы чарапахі» пели на Трафальгарской площади, а бело-красно-белые флаги можно было...
 
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