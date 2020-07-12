«Тры чарапахі» в Лондоне и флаги у Европарламента. В мире прошли акции солидарности с белорусами

Источник материала: Tut.by

Акции солидарности с белорусами продолжают проходить по всему миру. В субботу «Тры чарапахі» пели на Трафальгарской площади, а бело-красно-белые флаги можно было увидеть у Европарламента в Брюсселе, в итальянском городе Реджо-Эмилия, а также за океаном в Сан-Франциско, Вашингтоне и Филадельфии.





Акция солидарности в Брюсселе.





В городе Реджо-Эмилия (Италия).









В Лондоне акция проходила на Трафальгарской площади.

На Трафальгарской площади в Лондоне поют «Тры чарапахи» pic.twitter.com/SkXwJsxrTV — РБ головного мозга (@belamova) July 11, 2020













Акции 11 июля прошли и в нескольких городах США.











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