Венедиктов - Лукашенко: «Многие в Москве считают, что вам недоложили за объединение»

Источник материала: Tut.by

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на реплику Александра Лукашенко о том, что «нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия» в вопросе объединения России и Беларуси. Близкий к Кремлю журналист считает, что многие в Москве уверены, что «недоложили» Лукашенко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

5 июля Венедиктов рассказал «байку» украинскому журналисту Дмитрию Гордону о якобы состоявшемся в Шанхае полтора года назад разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко по объединению двух государств. По словам радиоведущего, объединение — это «вопрос цены». В ответ на это Лукашенко заявил , что суверенитет и независимость Беларуси не продаются.

— Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология, — сказал белорусский лидер. — Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются! И надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут.

11 июля Венедиктов продолжил заочную полемику с Лукашенко в эфире «Эха Москвы» .

— В Москве очень многие считают, что надо предложить вам адекватную цену, чтобы вы согласились на объединение России и Беларуси. При этом, Александр Григорьевич, цена это не по карманам, это пост, должность и объем полномочий. И действительно вам было предложено возглавить союзный парламент, и вы правильно сказали в интервью мне, что это какая-то фигня. Но я считаю, что по-прежнему очень многие люди в Москве, в Кремле и Белом доме считают, что просто вам недоложили, — пояснил главред «Эха Москвы».

Он посоветовал Лукашенко обратить внимание на недавнее заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о продолжении обсуждения союзной интеграции.

— [Песков] не опроверг того, что сказал я [5 июля]. А сказал, что дорога такая, план такой. Дорожная карта. По которой мы будем двигаться, — сказал Венедиктов.