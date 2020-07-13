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На получение сертификата "Органический продукт" претендуют четыре белорусских предприятия

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ОАЭ представлена белорусская халяльная продукция Белорусский пищепром будет наращивать экспорт так называемой халяльной продукции - изготовленной по строгим стандартам мусульманских стран. Освоение рынка...

Белорусский пищепром будет наращивать экспорт так называемой халяльной продукции - изготовленной по строгим стандартам мусульманских стран. Освоение рынка дальней дуги уже показывает свою перспективность. Выдачей сертификатов "Халяль" у нас в стране с 2018 года занимается Государственный комитет по стандартизации. Самый крупный рынок, где уже представлена белорусская халяльная продукция, - в Объединенных Арабских Эмиратах.Сейчас ведется работа по присвоению белорусским производителям знака соответствия "Органический продукт". В конце прошлого года был принят закон о производстве и обращении органической продукции. Сейчас на получение первого зеленого сертификата претендуют четыре белорусских предприятия.