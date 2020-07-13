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В ОАЭ представлена белорусская халяльная продукция
13.07.2020 08:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусский пищепром будет наращивать экспорт так называемой халяльной продукции - изготовленной по строгим стандартам мусульманских стран. Освоение рынка дальней дуги уже показывает свою перспективность. Выдачей сертификатов "Халяль" у нас в стране с 2018 года занимается Государственный комитет по стандартизации. Самый крупный рынок, где уже представлена белорусская халяльная продукция, - в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ирина Осмола, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси: "Осваиваем совершенно новые рынки. Пример - халяльная продукция. Говорят о том, что уже 60 миллионов населения - потребители халяльной продукции. И сегодня 28 предприятий страны имеют сертификаты "Халяль".
На получение сертификата "Органический продукт" претендуют четыре белорусских предприятияСейчас ведется работа по присвоению белорусским производителям знака соответствия "Органический продукт". В конце прошлого года был принят закон о производстве и обращении органической продукции. Сейчас на получение первого зеленого сертификата претендуют четыре белорусских предприятия.
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Белорусский пищепром будет наращивать экспорт так называемой халяльной продукции - изготовленной по строгим стандартам мусульманских стран. Освоение рынка...
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