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Белавиа следит за ситуацией с COVID-19 и возобновляет регулярные и чартерные рейсы

13.07.2020 09:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" активно следит за ситуацией, связанной с COVID-19. И по мере возможностей возобновляет выполнение регулярных и чартерных рейсов.  В Белавиа надеются на скорое восстановление отрасли, на которую пришелся один из мощнейших в истории ударов.
 
 
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Национальный авиаперевозчик "Белавиа" активно следит за ситуацией, связанной с COVID-19. И по мере возможностей возобновляет выполнение регулярных и чартерных...
 
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