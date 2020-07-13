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Белорусский рубль на торгах БВФБ укрепился к трем основным валютам
13.07.2020 09:46 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусский рубль на торгах БВФБ 10 июля укрепился к трем основным валютам. Белорусский рубль на последних перед выходными торгах в Минске укрепился к трем основным валютам. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США - 2,43. Курс евро - 2,7435. Рубль России также подешевел: 3,4118 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
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Белорусский рубль на торгах БВФБ 10 июля укрепился к трем основным валютам. Белорусский рубль на последних перед выходными торгах в Минске укрепился к трем...
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