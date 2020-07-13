ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусский рубль на торгах БВФБ укрепился к трем основным валютам

13.07.2020 09:46 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусский рубль на торгах БВФБ 10 июля укрепился к трем основным валютам. Белорусский рубль на последних перед выходными торгах в Минске укрепился к трем основным валютам.  В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США - 2,43. Курс евро - 2,7435. Рубль России также подешевел: 3,4118 за 100 российских по Нацбанку сегодня.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль на торгах БВФБ 10 июля укрепился к трем основным валютам. Белорусский рубль на последних перед выходными торгах в Минске укрепился к трем...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Права потребителя может защитить только договор». Риэлтеры о том, стоит ли покупателю работать с агентством, если оно имеет договор с продавцом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика