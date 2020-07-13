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БТ показало «расследование о рейдерстве и коллекторах» Белгазпромбанка
13.07.2020 08:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеканал «Беларусь 1» в воскресной программе
Сюжет начинается со слов гомельского предпринимателя Станислава Михайлова, управляющего супермаркетом «Максима», кафе «Зубренок», детский центром и пекарней в Новобелице. По словам бизнесмена, «все было отжато и за бесценок передано близким людям».
— До недавнего времени в городе Гомеле орудовало организованное преступное сообщество, в которое входили должностные лица Белгазпромбанка, — рассказывает предприниматель.
Он рассказывает, что он остался и без помещения на Советской, 19 в Гомеле, где расположено его кафе, и с огромными долгами — в этот момент в эфире показали решение Экономического суда Гомельской области.
— Успешный бизнес ломали по классической схеме, — говорит за голосом закадровый голос. — Сначала кредит под залог имущества, затем в самый сложный момент блокирование счета и заморозка строительства. Затем перекредитование под шальные проценты, а это уже кабала и прямая дорога к банкротству. Вдумайтесь, под основное тело долга — 2,8 млн долларов и проценты (550 тысяч долларов), банк насчитал пеню 6,7 млн долларов — в два раза больше основного долга.
Следующий фигурант сюжета — Виталий Панов из Гомеля. По словам авторов сюжета, его «пустили по миру».
— Банк забрал у меня магазины, забрал цех. Мало того, не реализовав этот объект, он начал судиться за жилье, а у меня трое детей.
В сюжете также фигурируют еще несколько бизнесменов: Николай Щербаков, Виталий Романенко, Наум Кац (ООО «Обувная фабрика «Батичелли»), Андрей Симонович из Минска (ООО «ПиксельЭлектроникс»), ООО «Техсоюз полис», Сергей Щекин (СООО «ВудВокер»).
У всех у них схожая ситуация — просрочив выплаты по кредитам банка, они столкнулись с большими объемами пени. В результате некоторые из них разорились, а их имущество было реализовано неким «друзьям банка», которых журналисты белорусского телевидения не называют.
Сюжет прокомментировал юрист штаба Бабарико Максим Знак.
«Помните, была неожиданная новость, что в банке нашли деньги? Выяснились страшные подробности: оказывается, банк зарабатывал на процентах и ставил пеню за несвоевременный возврат кредитов», — написал он у себя в
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В сюжете идет речь о том, что бизнесмены брали кредиты в банке, а когда не могли не расплатиться, у них «отжимали» имущество «коллекторы».
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