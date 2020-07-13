Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цифровой кошелек - новая банковская услуга Ваш новый кошелек будет цифровым! К бесконтактным оплатам покупок белорусы уже привыкли, но технологические возможности позволяют сделать поход в магазин еще...

Ваш новый кошелек будет цифровым! К бесконтактным оплатам покупок белорусы уже привыкли, но технологические возможности позволяют сделать поход в магазин еще более удобным. Смартфон стремительно трансформируется в цифровой аналог обычного бумажника и готов полностью заменить пластиковые и бумажные носители. В нашей традиционной рубрике "Финансовое утро с Беларусбанком" о цифровом кошельке - новом сервисе, который теперь доступен клиентам банка.