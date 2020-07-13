|
Цифровой кошелек - новая банковская услуга
13.07.2020 09:46 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВаш новый кошелек будет цифровым! К бесконтактным оплатам покупок белорусы уже привыкли, но технологические возможности позволяют сделать поход в магазин еще более удобным. Смартфон стремительно трансформируется в цифровой аналог обычного бумажника и готов полностью заменить пластиковые и бумажные носители. В нашей традиционной рубрике "Финансовое утро с Беларусбанком" о цифровом кошельке - новом сервисе, который теперь доступен клиентам банка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ваш новый кошелек будет цифровым! К бесконтактным оплатам покупок белорусы уже привыкли, но технологические возможности позволяют сделать поход в магазин еще...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)