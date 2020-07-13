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Новости ЖК «Аркадия»: дольщики «столбика» побывали в своих квартирах, а УКС рассказал, когда закончат строительство «дома-стены»
13.07.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История строительства жилого комплекса «Аркадия» – страшный сон всех, кто планирует включится в «долевку». Проблемы у новостройки начались давно и, к сожалению, до сих пор до конца не решились. Однако, положительная динамика есть. После того, как за строительство взялся УКС Советского района, работы на участке пошли быстрее. 27-этажный «столбик» уже на финальной стадии строительства, а большинство «дольщиков» даже побывали в своих квартирах.
27- этажный «столбик» в ЖК «Аркадия» должны были сдать в эксплуатацию 3,5 года назад. Но история пошла по другому сценарию. В 2017 году «Тамбаз»
С тех пор активность на площадке возобновилась. Хоть и с серьезным опозданием, но некоторые дольщики IIочереди уже смогли побывать в своих квартирах. Директор УКСа Валерий Минченков уточнил Realt.by, что дом еще не введен в эксплуатацию, а осмотр квартир – инициатива предприятия в целях минимизировать возможные недочеты во время приемки жилых помещений:
– В соответствием с договором, объект должен быть введен в эксплуатацию в IIIквартале 2020 года. С целью того, чтобы объект был введен надлежащего качества, мы практикуем такое правило – за месяц до ввода в эксплуатацию приглашаем на строительный объект дольщиков. Во время первичного осмотра своих квартир, люди могут высказать замечания, предложения и пожелания.
Так, 27 июня дольщики второй очереди строительства жилого комплекса «Аркадия» смогли побывать в своих квартирах. В этот день стройка была остановлена, а потому с соблюдением всех мер безопасности участники строительства вместе с представителями подрядчика и заказчика побывали в новостройке. Со слов главы УКСа, некоторые из «дольщиков» воспользовались услугами специалистов технадзора. Большинство участников осмотра остались удовлетворены качеством своих квартир:
– Некоторые дольщики пришли с экспертами, которые разбираются в строительных нормах и правилах. Они осуществляли практически комплексную приемку помещений как завершенного объекта строительства, хотя это не так. Осмотр был организован для того, чтобы к этапу приемки квартир выявленные замечания и недостатки уже были устранены. Но не факт, что во время процедуры приемки не будет выявлено что-то еще, – пояснил Валерий Минченков.
Что касается стоимости доплат, то окончательный расчет будет произведен после обмеров квартир БРТИ. Ключи от квартир дольщики получат после того, когда оплатят окончательные счета и подпишут акт приемки передачи.
С «домом-стеной» ситуация сложнее, но тоже движется. 20 мая проектная документация по четвертой очереди строительства была повторно передана в РУП «Главгосстройэкспертиза» и уже получила положительное заключение:
– Положительное заключение экспертизы по дому-«стене» получено. Также уже определена стоимость достройки. В данный момент она отправлена на согласование в комитет по ценообразованию в строительстве. После того, как управление ее согласует, стоимость будет озвучена дольщикам, – отметилВалерий Минченков.
9 июля 2020 года УКС получил разрешение на производство строительно-монтажных работ по данному объекту. Нормативный срок строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 24,5 месяца. За этот период подрядчик должен будет завершить строительство масштабного объекта.
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Новости ЖК «Аркадия»: дольщики «столбика» побывали в своих квартирах, а УКС рассказал, когда закончат строительство «дома-стены»
История строительства жилого комплекса «Аркадия» – страшный сон всех, кто планирует включится в «долевку». Проблемы у новостройки начались давно и, к сожалению,...
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