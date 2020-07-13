Как судебные тяжбы мешают Беларуси освоить нефтяную альтернативу с Литвой и Латвией

Источник материала: Tut.by

9 июля Верховный суд Латвии не поддержал решение Латгальского окружного суда о взыскании с компании «ЛатРосТранс» в пользу «Гомельтранснефть Дружба» 66,8 миллионов евро компенсации за технологическую нефть. Таким образом судебные тяжбы, которые длятся уже 10 лет, перешли на очередной виток. Данные разборки мешают Беларуси и странам Балтии приступить к обсуждению нефтяной альтернативы.



Фото: pso-ngd.com

В июне 2018 года Латгальский окружной суд постановил взыскать с «ЛатРосТранс» в пользу «Полоцктранснефть Дружба» 66,8 млн евро в связи с противозаконной откачкой и продажей нефти. В 2019 году «Полоцктранснефть Дружба» присоединили к «Гомельтранснефть Дружба», которой и перешли все право по спору с латвийской компанией.

История конфликта «ЛатРосТранс» занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Оно обеспечивает транспортировку дизельного топлива по трубопроводу граница Беларуси — Вентспилс. Компании принадлежат также неработающие нефтепроводы Полоцк — Мажейкяй и Полоцк — Вентспилс. Спор с Беларусью возник в 2010 году, когда «ЛатРосТранс» решила слить технологическую нефть из неработающего нефтепровода Полоцк — Вентспилс, объяснив это решение экологическими рисками. «Полоцктранснефть Дружба», считая, что остававшаяся в нефтепроводе нефть принадлежит ей, обратилась в суд с иском к «ЛатРосТрансу». Как отмечал председатель правления Vitol Baltics Роберт Киркуп, дело «ЛатРосТранс» vs «Полоцктранснефть Дружба» — это спор о том, кому в действительности принадлежат активы, которые находились на территории Латвии после обретения независимости. «Если вы оспариваете это, то вы оспариваете все, что здесь кому-то принадлежит», — сказал Киркуп. Предметом спора является только «технологическая нефть», подчеркивали в «Полоцктранснефть Дружба». «Белорусская сторона никогда не заявляла имущественных прав на нефтепроводы — только на нефть в количестве 150 тысяч тонн, которой „ЛатРосТранс“ незаконно распорядилось, вытеснив ее из нефтепроводов и продав», — заявляли на белорусском предприятии. В Беларуси считают, что имели право на нефть, находившуюся в участках нефтепроводов на территории Латвии еще с момента раздела Советского Союза. Высшей судебной инстанцией Латвии также было установлено, что представители вернувших свою независимость стран — Беларуси, Латвии и Литвы — от имени правительств своих государств заключили соглашение, назвав его Актом о разделе имущества, расположенного на их территориях, между государствами. Согласно этому документу нефть принадлежит новополоцкому предприятию по транспорту нефти «Дружба», впоследствии преобразованному в ОАО «Полоцктранснефть Дружба». В 2018 году Латгальский окружной суд принял решение взыскать 66,8 миллиона евро с «ЛатРосТранса» за незаконное изъятие технологической нефти из трубопровода, которая была на балансе белорусского предприятия.

В течение 2 лет «ЛатРосТранс» обжаловал в Верховном суде решение Латгальского окружного суда. Накануне заседания ВС в латвийских СМИ появилась информация , что белорусская компания «предоставили в суд фальшивые документы». К такому выводу пришли эксперты эстонской компании II Trust Expertse. Чтобы проверить это, руководство «ЛатРосТранс» в мае текущего года обратилось с заявлением в прокуратуру. В итоге Латгальское региональное управление полиции начало уголовный процесс по статье «Использование фальшивых документов в корыстных целях в группе лиц по сговору, в результате чего нанесен существенный ущерб государству, управленческому порядку или интересам лица, защищенным законом».

Гендиректор «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко увидел в публикациях «только факт грубого давления» на Верховный суд. Он подчеркнул, что «за 10 лет разбирательств ни у одного суда не возникало сомнений, что они работают с достоверными сведениями и документами». И сейчас «ЛатРосТранс» «под видом мифических „фальшивок“ пытается сымитировать вновь открывшиеся обстоятельства». «Понятно, что они пытаются любыми способами приостановить процесс и еще больше затянуть время», — подчеркнул Борисенко (цитата по « Интерфакс-Запад »). По его мнению, юридические коллизии возникают из-за давления собственников «ЛатРосТранса».

Владельцем 66% долей капитала «ЛатРосТранса» является Ventspils nafta, которая контролируется международной компанией Vitol. 34% «ЛатРосТранса» принадлежат российскому «Транснефтепродукту» (дочернее предприятие «Транснефти»).

9 июля Верховный суд Латвии отменил решение Латгальского окружного суда и направил «дело «ЛатРосТранса» в апелляционный суд. ВС пришел к выводу, что региональный суд, признавая права собственности «Гомельтранснефть Дружба» и его предшественника на технологическую нефть, находящуюся в нефтепроводах, принадлежащих «ЛатРосТранс», неправильно применил и истолковал основные правовые нормы, а также нарушил процессуальные правовые нормы в отношении оценки доказательств и обоснования решения.

Суд указал, что Верховный совет Латвии в своем решении от 24 августа 1991 года определил право собственности и исключительную юрисдикцию всех объектов гражданской (невоенной) собственности Латвийской Республики в соответствии с территориальным принципом.

Верховный суд пояснил, что, таким образом, у окружного суда не было оснований полагать, что акт разделения компании времен СССР, акт иностранной компании или законы другой страны, независимо от их содержания, могут повлиять на права собственности, включая технологическую нефть в Латвии. При этом не имеет значения, была ли технологическая нефть на балансе белорусской компании.

Судебные тяжбы мешают сотрудничеству

В первом квартале 2020 года Александр Лукашенко на фоне спора с Россией по цене на нефть поручил наладить поставки сырья из балтийских портов по нефтепроводу на «Нафтан». Тем более, соответствующая инфраструктура есть. «Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам», — сказал Лукашенко.



Фото предоставлено редакцией газеты «Вестник «Нафтана»

У Беларуси есть теоретическая возможность для прокачки нефти по трубопроводам в реверс из Литвы и Латвии — через терминал Бутинге и порт Вентспилса соответственно. Но у каждой истории есть свои обременения.

Литовский участок нефтепровода «Дружба» — Полоцк — Мажейкяй — перестал функционировать в 2006 году, вскоре после того, как нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе был продан польскому концерну Orlen. До этого завода нефть доставляется по трубопроводу с морского терминала в поселке Бутинге. Через него Orlen Lietuva сейчас импортирует нефть только для своих нужд. Будет ли польский концерн заинтересован в партнерстве с Беларусью, большой вопрос — литовский НПЗ является конкурентом белорусских заводов. Плюс ко всему восстановлению транзита в Беларусь нефти по литовскому участку «Дружбы» мешают судебные тяжбы о возмещении 84 млн долларов за технологическую нефть, которая находилась в нефтепроводе Полоцк — Мажейкяй. В мае Верховный суд Литвы отказался принять жалобу «Гомельтранснефть Дружба» на решение суда первой инстанции по делу о переходе в собственность Литвы «трубы» и находившейся в ней технологической нефти.

На этом фоне использование нефтепровода Полоцк — Вентспилс, где есть глубоководный порт, видится более реалистичным. Поставки нефти из Полоцка в Вентспилс остановлены с 2002 года, после отказа России от сотрудничества. Для возобновления поставок «трубу» нужно будет заполнить технологической нефтью, а также построить насосные станции. Объем инвестиций будет зависеть от объема нефти, которую планируется прокачивать на «Нафтан», сообщили Naviny.by в компании «ЛатРосТранс». Но пока они оцениваются в пределах 100 млн долларов. Деньги могут предоставить США, который «готовы выделить 1 млрд долларов на энергетическую независимость стран Европы». Плюс к этому США обещали поставлять Беларуси нефть по конкурентным ценам.

Но опять же с Латвией не закрыт судебный спор. И тут есть интересный момент. В случае если латвийский суд займет сторону Беларуси, а «ЛатРосТранс» окажется неплатежеспособным, то трубопроводы могут перейти в собственность Беларуси.

…Пока же нефть доставляется из порта Клапейды на новополоцкий «Нафтан» по железной дороге. Это довольно долго и дорого сравнению с трубопроводным транспортом.