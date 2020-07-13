120 телеканалов и подписка на 30 дней: МТС запустил новые услуги в ТВ

МТС предлагает новую услугу «МТС ТВ Плюс» с доступом к 120 телеканалам и возможностью оформить подписку на месяц. Кроме того, подписка на месяц теперь доступна пользователям услуг «МТС ТВ» и «Кино от ivi». Новый формат оплаты экономнее традиционной посуточной тарификации.

Услуги «МТС ТВ Плюс, 30 дней», «МТС ТВ, 30 дней» и «Кино от ivi, 30 дней» позволяют абонентам смотреть любимые шоу и фильмы в высоком качестве и на выгодных условиях.

Во всех услугах контент доступен для одновременного просмотра на 5 устройствах. Потребляемый в рамках подписки интернет-трафик МТС не тарифицируется. Первые 7 дней с момента подключения новые абоненты могут пользоваться любым из этих сервисов бесплатно. Далее тарификация услуг происходит раз в месяц, а подписка продлевается автоматически.

Сколько стоит и как подключить:

Услуга Количество ТВ-каналов USSD-запрос Стоимость, руб. с НДС МТС ТВ, 30 дней 85 *636# 7,5 МТС ТВ Плюс, день 120 *625# 0,5 МТС ТВ Плюс, 30 дней 120 *655# 9,9 Кино от ivi, 30 дней - *277# 7,20

Пакеты ТВ-каналов услуг «МТС ТВ Плюс» и «МТС ТВ» включают популярные телеканалы различных тематик: новостные (Euronews, ББК), музыкальные (VH 1 Classic, VH1 Europe, MTV HD), спортивные (Матч! Планета, БОКС ТВ ПЛЮС, Setanta Sport Eurasia+), для любителей кино (Amedia Premium HD, Amedia Hit HD, Paramount Comedy, Кинохит HD) и для самых маленьких зрителей (Nickelodeon, Nick Jr, TiJi, Мульт, Детский, В гостях у сказки).

Услуга «Кино от ivi» ― это более 50 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов от голливудских и российских студий в HD-качестве.