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«Реакцию техники оцениваем положительно». Бабарико не видел «спецрасследования» ОНТ - сломался телевизор
13.07.2020 15:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокаты Виктора Бабарико Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский посетили своего подзащитного в следственном изоляторе КГБ. Они рассказали TUT.BY, что претендент в президенты не видел «спецрасследования» ОНТ — в камере в тот день случились неполадки с телевизором.
Защитники Бабарико отмечают, что проблемы с попаданием в СИЗО КГБ на встречу с подзащитным все еще есть — очередь приходится занимать за сутки.
— Неравнодушные люди заняли для нас очередь на посещение еще в воскресенье днем, менялись через какое-то время, стояли всю ночь. В итоге мы были первыми и смогли нормально поговорить с Виктором Дмитриевичем. Он впечатлен тем, что люди стояли в очереди до утра, мерзли под дождем и ветром, он очень благодарен за такую поддержку. Для него это очень важно. И мы, адвокаты, конечно же от себя тоже искренне признательны людям за такую ценную помощь. Мы обсудили ряд жалоб, поданных нами на минувшей неделе Генеральному прокурору. Интересно, что «спецрасследование» ОНТ, которое транслировалось в минувший четверг 9 июля, Виктор Дмитриевич не увидел, поскольку в это время были неполадки с телевизором в камере. Такую реакцию техники мы оцениваем положительно, — говорят адвокаты Виктора Бабарико.
Напомним, 9 июля на ОНТ вышло
Адвокаты Бабарико
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«Реакцию техники оцениваем положительно». Бабарико не видел «спецрасследования» ОНТ - сломался телевизор
Защитники Бабарико отмечают, что проблемы с попаданием в СИЗО КГБ на встречу с подзащитным все еще есть - очередь приходится занимать за сутки.
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