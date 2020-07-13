«Реакцию техники оцениваем положительно». Бабарико не видел «спецрасследования» ОНТ - сломался телевизор

Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора Бабарико Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский посетили своего подзащитного в следственном изоляторе КГБ. Они рассказали TUT.BY, что претендент в президенты не видел «спецрасследования» ОНТ — в камере в тот день случились неполадки с телевизором.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Защитники Бабарико отмечают, что проблемы с попаданием в СИЗО КГБ на встречу с подзащитным все еще есть — очередь приходится занимать за сутки.

— Неравнодушные люди заняли для нас очередь на посещение еще в воскресенье днем, менялись через какое-то время, стояли всю ночь. В итоге мы были первыми и смогли нормально поговорить с Виктором Дмитриевичем. Он впечатлен тем, что люди стояли в очереди до утра, мерзли под дождем и ветром, он очень благодарен за такую поддержку. Для него это очень важно. И мы, адвокаты, конечно же от себя тоже искренне признательны людям за такую ценную помощь. Мы обсудили ряд жалоб, поданных нами на минувшей неделе Генеральному прокурору. Интересно, что «спецрасследование» ОНТ, которое транслировалось в минувший четверг 9 июля, Виктор Дмитриевич не увидел, поскольку в это время были неполадки с телевизором в камере. Такую реакцию техники мы оцениваем положительно, — говорят адвокаты Виктора Бабарико.

Напомним, 9 июля на ОНТ вышло «спецрасследование» с кадрами очной ставки Виктора Бабарико с бывшими подчиненными. В фильме прозвучало, что задержаны более 20 человек, «фигуранты активно сотрудничают со следствием». От представителя КГБ в сюжете прозвучало, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям».

Адвокаты Бабарико подали в Генпрокуратуру жалобу на «спецрасследование» ОНТ. Защитники считают, что видеоматериал, показанный на ОНТ, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права. А также напоминают, что орган уголовного преследования, предоставивший сведения СМИ, несет ответственность за их достоверность.