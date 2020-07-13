Канопацкая: В этой президентской кампании участвуют только два серьезных политика - я и Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Анна Канопацкая не будет выходить из предвыборной гонки. Об этом она заявила 13 июля в Гродно, куда приехала поддержать координатора своей инициативной группы Ежи Григенчу, которого судят за участие в недавней акции «Цепь солидарности», пишет БелаПАН .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Общаясь с журналистами в перерыве между заседаниями суда, она выразила благодарность за работу Ежи Григенче. Канопацкая отметила, что в Гродненской области было собрано больше подписей в ее поддержку, чем удалось сдать. При этом вспомнить точное число собранных подписей она не смогла.

«Я сторонник демократических преобразований в Беларуси», — заявила Канопацкая. Она назвала недопустимыми нарушения, которые «видны невооруженным глазом» во время сегодняшнего судебного процесса, и «тот факт, что власть не позволяет людям открыто выражать свои взгляды, то есть ограничивает конституционные права». По словам Канопацкой, административные меры воздействия особенно недопустимы во время избирательной кампании — ни в отношении претендентов на пост президента, ни членов их инициативных групп, ни в отношении других граждан Беларуси.

Канопацкая напомнила, что в качестве депутата Палаты представителей она поднимала вопрос о легитимности парламента 7-го созыва, а также о законности президентских выборов 9 августа. «Мы видим, что правительство позволяет себе нарушать иные политические права граждан и даже участников избирательного процесса», — добавила претендент на пост президента.

Канопацкая заявила, что она — единственный реальный оппозиционный противник нынешнего главы государства, — проевропейский, который «не поддался влиянию российских кукловодов». «Вы видите, что я использую белорусский язык в своих агитационных материалах, я за то, чтобы вернуть День независимости на 25 марта. Я единственный, кто выступал, выступает и продолжает придерживаться денонсации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, который не только нарушает Конституцию Беларуси, но и Российской Федерации», — отметила она.

Канопацкая считает, что в нынешней президентской кампании участвуют только два серьезных политика — она и Александр Лукашенко.

Канопацкая подчеркнула, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов, если ее зарегистрируют. «Чтобы узаконить выборы? Наше законодательство сегодня предусматривает возможность выборов с одним участником. Сегодня, когда мы видим эту поддержку (имеется в виду поддержка Александра Лукашенко. — БелаПАН.) — ни 60, ни 70 процентов, как это было 20−30 лет назад, и мы не знаем, как будут подсчитываться голоса. Мы понимаем, что одно дело — когда люди, сидящие в территориальных комиссиях, видят, что за кандидата проголосовали 50−60%, и они закрывают глаза и пишут 63 или 73. И сегодня, когда реальная поддержка составляет 25−27%, возможно, они не смогут написать другие цифры», — предположила Канопацкая.

По ее словам, организации и другие участники избирательного процесса оказывали на нее давление, чтобы она сняла свою кандидатуру с выборов. «Я считаю, что снятие с выборов — легитимация выборов», — сказала Канопацкая.

Она также высказала свое отношение к кандидатуре бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который сейчас находится в заключении по обвинению в экономических преступлениях. «Я считаю, что многие претенденты выполнили свою задачу. Быть слугой режима 20 лет, а потом стать революционером-реформатором невозможно. Хочу пожелать сил и мужества всем участникам избирательной кампании», — сказала Канопацкая.