Штраф и сутки. В Гродно осудили двух активистов за «Цепь солидарности»

Источник материала: Tut.by

В Гродно в суде Ленинского района рассматривались административные дела в отношении члена инициативной группы Светланы Тихановской Юлии Корначевой и гродненского активиста, члена инициативной группы Анны Канопацкой Ежи Григенча. Гродненцев судили за «Цепь солидарности», которая проходила в Гродно 19 июня.



Фото: harodniaspring.org

На Юлию и Ежи были составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), с ообщает правозащитный сайт «Гарадзенская вясна».

На судебное заседание в отношении активиста Ежи Григенча приехала и претендентка в кандидаты в президенты Анна Канопацкая, чтобы поддержать гродненца. Также на заседания пришло около 30 человек, часть мест в зале была занята спортивными молодыми людьми.



Фото: harodniaspring.org



Фото: harodniaspring.org



Фото: harodniaspring.org



Фото: harodniaspring.org

Во время одного из заседаний гродненского активиста Николая Соляника милиционерам пришлось выносить под руки — мужчина не встал, когда судья вошел в зал. Были вызваны сотрудники милиции, которые выпроводили Соляника силой.

В итоге Юлии Корначевой присудили штраф в размере 20 базовых величин — 540 рублей. Девушка с протоколом и судебным решением не согласна. Ежи Григенча получил 10 суток ареста, однако в зале суда под стражу взят не был.