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Штраф и сутки. В Гродно осудили двух активистов за «Цепь солидарности»

13.07.2020 16:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в суде Ленинского района рассматривались административные дела в отношении члена инициативной группы Светланы Тихановской Юлии Корначевой и гродненского активиста, члена инициативной группы Анны Канопацкой Ежи Григенча. Гродненцев судили за «Цепь солидарности», которая проходила в Гродно 19 июня.


Фото: harodniaspring.org

На Юлию и Ежи были составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщает правозащитный сайт «Гарадзенская вясна».

На судебное заседание в отношении активиста Ежи Григенча приехала и претендентка в кандидаты в президенты Анна Канопацкая, чтобы поддержать гродненца. Также на заседания пришло около 30 человек, часть мест в зале была занята спортивными молодыми людьми.


Фото: harodniaspring.org

Фото: harodniaspring.org

Фото: harodniaspring.org

Фото: harodniaspring.org

Во время одного из заседаний гродненского активиста Николая Соляника милиционерам пришлось выносить под руки — мужчина не встал, когда судья вошел в зал. Были вызваны сотрудники милиции, которые выпроводили Соляника силой.

В итоге Юлии Корначевой присудили штраф в размере 20 базовых величин — 540 рублей. Девушка с протоколом и судебным решением не согласна. Ежи Григенча получил 10 суток ареста, однако в зале суда под стражу взят не был.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в суде Ленинского района рассматривались административные дела в отношении члена инициативной группы Светланы Тихановской Юлии Корначевой и...
 
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