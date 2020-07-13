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А давайте просто разрешим всем хорошим не платить всем плохим. Чем опасны игры власти с кредиторами

13.07.2020 16:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В медпункте одной маленькой латиноамериканской страны из трилогии Луи де Берньера было написано: «Военнослужащим чином ниже бригадного генерала не разрешается заявлять, что они подцепили это на сиденье унитаза». У СМИ с жалобами на злые банки — почти также. Банк прав всегда (почти), а если банк неправ, вы наверняка сами или взяли деньги, не думая, или подписали документы, не читая. А кредиты берут в здравом уме, твердой памяти, прочитав договор (да, и то что мелким шрифтом тоже), оценив cash flow, прикинув риски девальвации, инфляции, введения санкций в отношении торгового партнера и т.п. Физлицо? Тогда страхуемся, чтобы в случае беды не усугублять трагедию долгами.

  • Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей

    Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая. Свою задачу формулирует как «увидеть интересное в важном и важное — в интересном». Жизненное кредо: масштабы личности определяются количеством идиотов, которым до нее есть дело. Так что личные наезды на тутбаевских форумах воспринимает как комплимент.

В общем, ничего личного, только деньги. Шансы в суде пободаться с кредиторами близки к нулю. Были, пока государство, вернее государственное СМИ не выступило защитником бедного кредитора от злого банка. И вот в воскресный вечерний прайм-тайм закадровый голос нам рассказал, как «успешный бизнес ломали по классической схеме». «Сначала кредит под залог имущества, затем в самый сложный момент блокирование счета и заморозка строительства. Затем перекредитование под шальные проценты, а это уже кабала и прямая дорога к банкротству. Вдумайтесь, под основное тело долга — 2,8 млн долларов и проценты (550 тысяч долларов) банк насчитал пеню 6,7 млн долларов — в два раза больше основного долга».

Это расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка, если кто пропустил. Мол, бизнесмены брали кредиты в банке, а когда не могли расплатиться, у них «отжимали» имущество «коллекторы».

Историй долгов, которые приходится платить «в самый сложный момент» — море. На начало года в Беларуси было около 1,8 тысяч дел о банкротстве. Самая яркая история — надвигающееся обрушение империи Юрия Чижа, некогда крупнейшего частного холдинга страны «Трайпла». И тоже все затеяли злые банки. Вернее, один банк, государственный. Так что тут праведного гнева СМИ ждать не приходится. И выяснять, «ломали» тут кого-то, или наоборот, предприимчивый бизнесмен удачно увел из-под удара активы, чтобы банкротиться «налегке», будут на полном серьезе.

Но ради политической составляющей можно нарисовать красивую картинку жирного и жадного банкира и рассчитывать на неискушеннго зрителя. А вдруг поверят, тем более кредиторов мало кто любит. Вроде и знал, что берешь чужое на время, а отдаешь свое и навсегда, но не таким же неприятным людям! И отдаешь столько, сколько по бумагам должен, если нет иной договоренности — достигнутой по доброй воле сторон, без выкручивания рук.

А выкрутить — очень охота. Решить «по справедливости», а не по всем этим скучным правилам. Вот на июньском совещании Александр Лукашенко возмущается снижением лимитов перекредитования — когда клиент гасит кредит, а снова даже ту же сумму не может. «Я не знаю, как там обстоят дела, но вижу по этим буржуям в Белгазпромбанке. Миллионы (вы это, наверное, не видели) выводили за пределы страны, и никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда — мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах. Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты», — бросает президент главе Нацбанка Павлу Каллауру.


Фото: whatzup.com.ua

Действительно, стандарты у банков свои, вернее — международные. Про то, почему банк — не тумбочка с деньгами, мы писали не раз. Про всякие скучные стандарты, вроде Базеля III, документа, устанавливающего требования к капиталу банка, новые нормативы ликвидности и т.п. писали меньше. Но от того, что мы не пишем про закон Ома, он своей актуальности не теряет. И если Беларусь планирует и дальше занимать деньги на международных рынках, правила игры придется соблюдать.

Пока государство в играх с должниками хоть и подыгрывала «своим», но осторожно, в основном на внутреннем уровне. Как в недавней истории кредиторов сельхозпредприятий Витебской области, которые начали получать «письма счастья» от своих должников. Указом президента № 70 их вынуждали смириться с неплатежами должников. При этом о компенсации убытков добросовестным предпринимателям речи не шло. Их ставили перед фактом — или согласие на рассрочку задолженности на 15 лет (а почему не на 115?), или автоматическая отсрочка на год и рассрочка — на два года.

Может, стоит также и с банками? Просто разрешить всем хорошим не платить всем плохим. И гори оно огнем. Одна незадача — банки деньги не печатают. Они их привлекают. Причем исключительно на добровольной основе. И те, кто доверяет свои деньги банкам — существа нервные, чуткие, даже пугливые. Чуть где-то кризисы, катаклизмы — сворачивают активности, прячут свои кровные в надежные места, под матрас, в золото, западные гособлигации. А граждане при этом еще и телекартинку портят — очереди создают, толпятся, требуют возврата.

Бывало, банки и не справлялись. И это было больно. «Просто многие забыли, что происходит, когда банки падают», — сказал несколько лет назад один теперь снова банкир.

Так что, клеймя позором и списывая долги на алчных банкиров, главное — не заиграться. У Беларуси тоже есть кредиторы. Много кредиторов. И еще больше потребностей, под которые придется брать в долг. А если не удастся занять у банков, может появиться идея раскулачить граждан. Плохая идея.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
Теги: Новости
 
 
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Банк прав всегда (почти), а если банк неправ, вы наверняка сами или взяли деньги, не думая, или подписали документы, не читая. А кредиты берут в здравом уме, твердой...
 
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