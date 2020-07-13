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ЦИК проверил документы Бабарико. Адвокаты: Оснований для отказа в регистрации кандидатом нет

13.07.2020 19:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юристы штаба Виктора Бабарика, его адвокаты и доверенные лица Илья Салей и Максим Знак сегодня утром ознакомились в ЦИК с результатами проверки документов, поданных для регистрации Виктор Бабарико в качестве кандидата в президенты. Как написал у себя в Facebook Илья Салей, все документы, в том числе декларация, в порядке, формальных оснований для отказа в качестве кандидата в президенты нет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В соответствии с предоставленной адвокатам информацией по состоянию на 11.00 13 июля Центральной комиссией были получены ответы на все направленные запросы в отношении поданных от имени Виктора Бабарико документов. В соответствии с полученными ответами, сведения, содержащиеся в названных документах, в том числе в декларации о доходах и имуществе Виктора Бабарико, соответствуют действительности.

— Таким образом, с учетом наличия достаточного количества подписей избирателей, на данный момент формальных оснований для отказа в регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь нет. С нетерпением ждем заседания Центральной комиссии по вопросам регистрации кандидатов, которое состоится завтра, — написал Салей.

 
 
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Юристы штаба Виктора Бабарика, его адвокаты и доверенные лица Илья Салей и Максим Знак сегодня утром ознакомились в ЦИК с результатами проверки документов,...
 
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